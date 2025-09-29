Varga Viktor örül, hogy kiesett a Sztárban Sztár All Stars-ból: „Szabad vagyok!”

A műsorban nyolc énekes állt színpadra, hogy bebizonyítsa, helye van a legjobb 12 énekes között, a zsűri és a közönség szavazatai pedig ezúttal sem kegyelmeztek. A kiesés után azonban nem a csalódottság, hanem az öröm és a szabadság érzése határozta meg Varga Viktor gondolatait.

Varga Viktor Lenny Kravitz bőrébe bújva sok dícséretet zsebelhetett be a zsűritől (Fotó: Bánkúti Sándor)

Varga Viktor a Sztárban Sztár All stars 2025-ös évada után: „Most szabad vagyok”

Varga Viktor és Halastyák Fanni búcsúztak tegnap este a Sztárban Sztár All Stars műsorától, ahol vasárnap este újabb nyolc énekes küzdött meg azért, hogy bekerüljön a legjobb tizenkettő közé. A múlt héten már hat versenyző továbbjutott, így most ismét hat hely sorsa dőlt el. A legkevesebb pontot kapó négy énekes – Szandi, Halastyák Fanni, Varga Viktor és Horváth Tamás – vigaszágon mutathatta meg magát még egyszer. Közülük kettőnek sikerült a folytatás, kettőnek azonban véget ért a verseny.

A műsor után a Bors stábja elcsípte Varga Viktort, aki meglepően felszabadultan nyilatkozott.

Egyrészt boldog vagyok, másrészt boldog. Mi legyek más? Most szabad vagyok már, ez a műsor heti 4-5 napot elvett a próbákkal, több hetes munka volt. Előtte két évig bokszoltam, nem voltam szabad, most pedig végre eljött a pillanat, hogy nem csinálok semmit

– mondta.

Varga Viktor boksz karrierjét maga mögött hagyva hozzátette, hogy visszatalálva önmagához új tervei között szerepel egy reggae album kiadása, melynek első dalához a videoklipet már Balin le is forgatta. Emellett szeretné visszanöveszteni a szakállát, hajózni a Dunán, és ismét teljes mértékben a zenére koncentrálni.

A Sztárban Sztár All Stars egy zseniális játék, nagyon jó közösséghez tartozunk, és a zsűri is elmondta, hogy aki itt van, az a legjobb énekesek közé tartozik. Sajnálom, hogy nem tudtam megmutatni minden oldalamat, például az operaénekesi múltamból fakadó képességeket is.

Viktor szerint tudja, hogy karaktere megosztó lehet a közönség számára.

Külön vélemény vagyok, egy furaság, ami mellett nem biztos, hogy leteszik a voksukat a nézők. Sokszor nagyképűnek gondolnak, de ez is része annak, amit a színpadon meg kell mutatni

– magyarázta. A műsorban például Lenny Kravitz bőrébe bújt, amit motorral való bevonulása tett igazán emlékezetessé.