Varga Viktor örül, hogy kiesett a Sztárban Sztár All Stars-ból: „Szabad vagyok!”

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 16:00
Vasárnap este újabb fordulóval folytatódott a Sztárban Sztár All Stars 2025, ahol eldőlt, kik csatlakozhatnak a TOP 12 legjobb énekesei közé. Varga Viktor a vigaszágasok közül végül nem jutott tovább, a műsor után felszabadultan beszélt jövőbeli terveiről.
A műsorban nyolc énekes állt színpadra, hogy bebizonyítsa, helye van a legjobb 12 énekes között, a zsűri és a közönség szavazatai pedig ezúttal sem kegyelmeztek. A kiesés után azonban nem a csalódottság, hanem az öröm és a szabadság érzése határozta meg Varga Viktor gondolatait.

Varga Viktor Lenny Kravitz bőrébe bújva
Varga Viktor Lenny Kravitz bőrébe bújva sok dícséretet zsebelhetett be a zsűritől (Fotó: Bánkúti Sándor)

Varga Viktor a Sztárban Sztár All stars 2025-ös évada után: „Most szabad vagyok

Varga Viktor és Halastyák Fanni búcsúztak tegnap este a Sztárban Sztár All Stars műsorától, ahol vasárnap este újabb nyolc énekes küzdött meg azért, hogy bekerüljön a legjobb tizenkettő közé. A múlt héten már hat versenyző továbbjutott, így most ismét hat hely sorsa dőlt el. A legkevesebb pontot kapó négy énekes – Szandi, Halastyák Fanni, Varga Viktor és Horváth Tamás – vigaszágon mutathatta meg magát még egyszer. Közülük kettőnek sikerült a folytatás, kettőnek azonban véget ért a verseny.

A műsor után a Bors stábja elcsípte Varga Viktort, aki meglepően felszabadultan nyilatkozott.

Egyrészt boldog vagyok, másrészt boldog. Mi legyek más? Most szabad vagyok már, ez a műsor heti 4-5 napot elvett a próbákkal, több hetes munka volt. Előtte két évig bokszoltam, nem voltam szabad, most pedig végre eljött a pillanat, hogy nem csinálok semmit

 – mondta.

Varga Viktor boksz karrierjét maga mögött hagyva hozzátette, hogy visszatalálva önmagához új tervei között szerepel egy reggae album kiadása, melynek első dalához a videoklipet már Balin le is forgatta. Emellett szeretné visszanöveszteni a szakállát, hajózni a Dunán, és ismét teljes mértékben a zenére koncentrálni.

A Sztárban Sztár All Stars egy zseniális játék, nagyon jó közösséghez tartozunk, és a zsűri is elmondta, hogy aki itt van, az a legjobb énekesek közé tartozik. Sajnálom, hogy nem tudtam megmutatni minden oldalamat, például az operaénekesi múltamból fakadó képességeket is.

Viktor szerint tudja, hogy karaktere megosztó lehet a közönség számára.

Külön vélemény vagyok, egy furaság, ami mellett nem biztos, hogy leteszik a voksukat a nézők. Sokszor nagyképűnek gondolnak, de ez is része annak, amit a színpadon meg kell mutatni

 – magyarázta. A műsorban például Lenny Kravitz bőrébe bújt, amit motorral való bevonulása tett igazán emlékezetessé.

062A5448
Kóbor János karakterét külsőségben kevésbé, hangban jobban sikerült megfogni a Sztárban Sztár All Stars második évadában (Fotó: Bánkúti Sándor)

Elvonulás és alkotás a fókuszban

A zenészt a műsor estjén egy titokzatos lány, a múzsája is elkísérte, aki a közönség soraiból szurkolt. Varga Viktor barátnője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mostantól szeretné megőrizni a magánéletét, nem akarja azt a nyilvánosság elé tárni.

Az elmúlt éveimet a médiának adtam, nyitott könyv voltam. Most viszont vágyom arra, hogy háttérbe vonuljak, és inkább az alkotásra koncentráljak

– árulta el Viktor a Borsnak.

Varga Viktor szerint a műsor fontos állomás volt abban, hogy újra rátaláljon valódi énjére, a zenére és a kreatív munkára. Most pedig nemcsak a Dunán való hajózás vár rá, hanem régi álmainak megvalósítása is: Varga Viktor háza építését és hajója befejezését is zászlajára tűzte, hiszen reményei szerint több ideje és energiája jut majd ezekre.

Az énekes így zárta gondolatait: „Most csak a múzsámra és a Dunára vágyom, hogy hajózzak és lazuljak kicsit. Így folytatódnak a következő napok.

 

