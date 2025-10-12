Freddie olyat tett, amit még soha az életében!

Vasárnap este folytatódott a Sztárban Sztár All Stars 11. évadának 5. élőshowja. Amit nem más kezdhetett meg, mint Freddie. Az énekes ráadásul nagyon nehéz feladatot kapott a héten, mivel a Gipsy Kings azaz Nicolas Reyes dalát, a Bamboléo-t adta elő.

Freddie / Fotó: Bors

„Szerintem a dal egy remek választás volt adáskezdéshez. Ezt talán valamennyi plusz nyomást helyezett rám, mert egészen más felpörögni, nem lehet tudni, hogy milyen lábbal ül le a zsűri az asztalhoz. S ilyen idejekorán azt sem lehet elmondani, hogy ez a pont mire jó. Nyilván a pontokkal abszolút nem vagyok megelégedve, ennél lehetett volna többet is gyűjteni. Magából a vibeból, ami a hangulatot illeti szerintem remek volt. Át tudtuk adni ezt a spanyolos házibulit. Nagyon hálás vagyok a táncosoknak, szerintem remek munkát végeztek. S a gitárosok is. Szerintem nagyon jó hangulat volt” – értékelte saját magát Freddie a Bors helyszínen lévő munkatársának. Az énekes aztán kritikus hangnemre váltott.

„Én egy helyen sajnos hibáztam, ezt mindenképp az izgatottság, izgalom rovására írnám, amellett, hogy spanyolul kellett énekelnem, amit soha életemben nem tettem meg. S nem volt egyszerű megtanulni úgy a szöveget, hogy nem tudok hozzá kötni mondanivalót, mert nem értem miről van szó. Csak rengeteget hallgattam Nicolas Reyes előadását. Tehát, hogy halljam pontosan, hogy énekes és hang alapján vettem le azt, hogy is kellene a kiejtést hoznom. A legnehezebb feladat ez volt. S emiatt egy kicsikét másképp izgultam, mint amikor angolul kell énekelni. Mert akkor pontosan tudom, hogy mi van. Tudom, hogy jönni fog a szöveg, mert mindent értek, tudom, hogy mi következik dramaturgiailag egymás után. Itt most nem. De nem rontottam szöveget, tempóban egy helyen rossz helyen jöttem. Ez egy nagyon különleges, nagyon nehéz dal. Egész héten ezt gyakoroltam, mindig ment. Természetesen akkor amikor a legfontosabb lett volna akkor korábban jöttem egy sorral. Tudtam, hogy mi történt, megvártam, folytattam. Szerintem, ami a legfontosabb egy adáskezdő dalnál, hogy a hangulat az jó volt. Úgyhogy ha most összesítek, nem vagyok maradéktalanul elégedett a teljesítményemmel, nem vagyok maradéktalanul elégedett a pontszámokkal, de pozitívra fordítanám” – vallotta be Freddie, aki saját bevallása szerint egyébként még sohasem volt elégedett önmagával, ugyanis folyamatosan hajtja a fejlődés vágy, ami szavaiból is egyértelműen sugárzik.