Veréb Tomi produkcióját látva leesett Szulák Andrea álla

Október 12-én vasárnap este szinte minden előadóművész nehéz feladatot kapott. Így a kőkeményen átalakulásokat megugorva csak úgy röpködtek a 40 pontok a Sztárban Sztár All Stars hatodik élőshowjában. Az ötödik maximális pontszámot Veréb Tomi kapta, aki ezúttal Szulák Andreát hozta el. Csakhogy a stúdióban ott ült az igazi Szulák Andrea is, aki nehezen ugyan, de elmondta véleményét Tomi produkciójáról.

Veréb Tomi és Szulák Andrea / Fotó: Bors

„Elképesztő volt, lenyűgöző volt, fantasztikus. Ilyen finoman imitálni még nem láttam soha senkit, mm engem. Annyira elegáns, annyira finom volt, s annyira nem túlzó, hogy nagyon-nagyon tetszett. A Tomi után, bárhová odamegyek!” - mondta Szulák Andrea, majd viccesen hozzátette: „Ha harc hát legyen harc én meg akkor Veréb Tomizni fogok.”

Veréb Tomi Szulák Andreaként cha-cha-cházott