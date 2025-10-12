Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Miksa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Veréb Tomi produkcióját látva leesett Szulák Andrea álla

Veréb Tomi
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 22:25
Sztárban Sztár All StarsSzulák Andrea
Elolvadt mindenki ettől a produkciótól. Veréb Tomi mindenkit levett Szulák Andreaként a lábáról.
K. C.
A szerző cikkei

Október 12-én vasárnap este szinte minden előadóművész nehéz feladatot kapott. Így a kőkeményen átalakulásokat megugorva csak úgy röpködtek a 40 pontok a Sztárban Sztár All Stars hatodik élőshowjában. Az ötödik maximális pontszámot Veréb Tomi kapta, aki ezúttal Szulák Andreát hozta el. Csakhogy a stúdióban ott ült az igazi Szulák Andrea is, aki nehezen ugyan, de elmondta véleményét Tomi produkciójáról. 

veréb tomi
Veréb Tomi és Szulák Andrea / Fotó: Bors

„Elképesztő volt, lenyűgöző volt, fantasztikus. Ilyen finoman imitálni még nem láttam soha senkit, mm engem. Annyira elegáns, annyira finom volt, s annyira nem túlzó, hogy nagyon-nagyon tetszett. A Tomi után, bárhová odamegyek!” - mondta Szulák Andrea, majd viccesen hozzátette: „Ha harc hát legyen harc én meg akkor Veréb Tomizni fogok.”

Veréb Tomi Szulák Andreaként cha-cha-cházott

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu