Veréb Tomi produkcióját látva leesett Szulák Andrea álla

Október 12-én vasárnap este szinte minden előadóművész nehéz feladatot kapott. Így a kőkeményen átalakulásokat megugorva csak úgy röpködtek a 40 pontok a Sztárban Sztár All Stars hatodik élőshowjában. Az ötödik maximális pontszámot Veréb Tomi kapta, aki ezúttal Szulák Andreát hozta el. Csakhogy a stúdióban ott ült az igazi Szulák Andrea is, aki nehezen ugyan, de elmondta véleményét Tomi produkciójáról.
„Elképesztő volt, lenyűgöző volt, fantasztikus. Ilyen finoman imitálni még nem láttam soha senkit, mm engem. Annyira elegáns, annyira finom volt, s annyira nem túlzó, hogy nagyon-nagyon tetszett. A Tomi után, bárhová odamegyek!” - mondta Szulák Andrea, majd viccesen hozzátette: „Ha harc hát legyen harc én meg akkor Veréb Tomizni fogok.”
