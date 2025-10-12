Szandiékkal lakott egy hétig Bangó Margit

Mint arról korábbanszandi-bango-margit-sztarban-sztar-all-stars" target="_blank"> a Bors beszámolt, elképesztően nehéz feladatot kell teljesítenie Szandinak a Sztárban sztár All Stars eheti adásában. A tehetséges énekesnő ugyanis Bangó Margit bőrébe bújva lép színpadra. Talán az egyik legmegtisztelőbb feladatát kapta meg ezzel Szandi a Sztárban sztár All Stars-ban töltött hetei során, ugyanis a cigány zene koronázatlan királynőjéhez, Bangó Margithoz különös kapcsolat fűzi, hiszen többször is volt szerencséje találkozni vele az élete során.
A Sztárban sztár All Stars stúdiójában Bogdán Csabi helyszínen lévő kollégánknak mesélt Szandi egy hetes komoly felkészüléséről.
„Szandi egész héten annak a karakternek a bőrében él, akit vasárnap este megszemélyesít. Így volt ez a Sztárban Sztár esetében is és így van az All Stars évadban. Most Bangó Margit karakterét hozza majd, így ezen a héten a család tagja lett Margit, akit egyébként is nagyon tisztelünk. Szandi korábban egy főzőműsorban szerepelt vele, így a héten szóba is került, hogy elkészíti Margit legendás töltött káposztáját. Sajnos erre nem jutott ideje, hiszen rengeteget készült. Ilyenkor a stúdióban felénekli az adott dalt és hosszan elemezzük, javítgatjuk. Szandi kikéri a véleményem, de még a gyerekekét is. Sőt, valójában még akkor is kétségei vannak, ha mi már tökéletesnek halljuk a produkciót” - árulta el Bogdán Csabi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.