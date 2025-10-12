Szandiékkal lakott egy hétig Bangó Margit

Mint arról korábbanszandi-bango-margit-sztarban-sztar-all-stars" target="_blank"> a Bors beszámolt, elképesztően nehéz feladatot kell teljesítenie Szandinak a Sztárban sztár All Stars eheti adásában. A tehetséges énekesnő ugyanis Bangó Margit bőrébe bújva lép színpadra. Talán az egyik legmegtisztelőbb feladatát kapta meg ezzel Szandi a Sztárban sztár All Stars-ban töltött hetei során, ugyanis a cigány zene koronázatlan királynőjéhez, Bangó Margithoz különös kapcsolat fűzi, hiszen többször is volt szerencséje találkozni vele az élete során.

Szandi és imádott férje / Fotó: László Szabolcs

A Sztárban sztár All Stars stúdiójában Bogdán Csabi helyszínen lévő kollégánknak mesélt Szandi egy hetes komoly felkészüléséről.

„Szandi egész héten annak a karakternek a bőrében él, akit vasárnap este megszemélyesít. Így volt ez a Sztárban Sztár esetében is és így van az All Stars évadban. Most Bangó Margit karakterét hozza majd, így ezen a héten a család tagja lett Margit, akit egyébként is nagyon tisztelünk. Szandi korábban egy főzőműsorban szerepelt vele, így a héten szóba is került, hogy elkészíti Margit legendás töltött káposztáját. Sajnos erre nem jutott ideje, hiszen rengeteget készült. Ilyenkor a stúdióban felénekli az adott dalt és hosszan elemezzük, javítgatjuk. Szandi kikéri a véleményem, de még a gyerekekét is. Sőt, valójában még akkor is kétségei vannak, ha mi már tökéletesnek halljuk a produkciót” - árulta el Bogdán Csabi.



