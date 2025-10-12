Vastag Csaba illegális tevékenységet folytatott gyerekkorában - „20 éven túl vagyunk, szóval bemerem vállalni”

Vastag Csaba a Sztárban Sztár All Stars legújabb adásában vallott egy kényes témáról - gyerekkorában barátaival közösen illegális tevékenységet folytattak.
Vastag Csaba a vasárnapi Sztárban Sztár All Stars műsorában Gansta Zoleeként lépett a színpadra, és a felkészülés során elcsöppentett egy apró titkot gyerekkorából: illegális tevékenységet folytatott. Mindössze annyiról van szó, hogy ilyen formában másolták át a kazettákat, és adták át egymásnak a barátaival.
„Ganxta Zolee gyerekkorom egyik legnagyobb ikonja. Lógós gatyában jártunk, meg deszkás cipőbe, meg nagy pulóver meg minden, szóval egyáltalán nem idegen maga az életérzés.” - mondja az énekes a TV2 műsorában.
A produkció felkészülése alatt Csaba nem rejtette véka alá, hogy illegális tevékenységet folytattak gyerekként:
Hoztuk egymásnak még kazettán ezeket. Levoltak másolva, illegálisan. 20 éven túl vagyunk, szóval bemerem vállalni, hogy mi kazettát másoltunk.
A vasárnapi produkció számára nem volt nehéz, hiszen gyerekkorában rengeteg rap zenét hallgatott. „Szerintem, amikor az ember ilyen zenéket hallgat kiskorában, akkor egyrészt menőnek érzi magát, másrészt pedig lázadónak.”
Csaba a produkciójával felrobbantotta a színpadot, igazi autentikus hangulatot teremtett, a produkció éke pedig egy, a korszakban jellemző Trabant volt.
