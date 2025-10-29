Tisza AdóKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
Nárcisz névnapja

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 11:30
Csúcsra járatja a szórakoztatást a TV2 sikerműsora! A Sztárban Sztár All Stars munkatársai minden héten rengeteget munkát fektetnek abba, hogy egy felejthetetlen show-műsort hozzanak létre a nézők számára.
Minden héten varázslatos átalakulásokkal járulnak a nézők elé a versenyzők a Sztárban sztár All Stars műsorában. Az emberek a kész produkciót látják – arról kevesen tudnak, hogy mennyi idő, energia és munka előzi meg, hogy egy-egy előadó színpadra álljon. Az alapos és hosszadalmas felkészülés csak egy részét teszi ki a teendőknek, ugyanis legalább ennyi időt szánnak a sztárok átalakulására.

A Sztárban sztár All Stars kulisszái mögött: így készülnek a show-pillanatok (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Lapzártánkig hét adáson vannak túl a Sztárban sztár All Stars versenyzői, amelyek rengeteg kihívást és felkészülést igényeltek, a kellékekről nem is beszélve! 168 parókát használtak el a fodrászok, amihez nagyjából 18-20 flakon hajlakk is elfogyott. A fodrászok és a parókások számára a 3-4. adás volt a legbonyolultabb, ott ugyanis adás közben derült ki, hogy kik a továbbjutók, így a plusz egy produkció miatt csak egy gyors átöltözésre, sminkre és frizurára volt idő. 

Emellett a műsoron dolgozó szakemberek száma is jelentős: egy adáson 16 kamera és 14 operatőr dolgozik.

Péterffy Lili Pitbullja igazán emlékezetes volt (Fotó: TV2 / hot! magazin)

A leghosszabb ideig Péterffy Lilit maszkírozták, amikor Pitbullt varázsoltak belőle a TV2 munkatársai. A folyamat öt órán át tartott. A maszkosok a hetedik adásig 10 kiló szilikont és ugyanennyi lágyítót használtak el. Csak a versenyzők maszk-mintavételezése során 25 kiló gipsz fogyott. Emellett a szakemberek számára az volt a legnagyobb kihívás, hogy horizontálisan és vertikálisan is mozoghasson a Sztárban sztár All Stars szereplők arca, hiszen énekelnek, táncolnak, esetleg a levegőben lógnak, és több kameraszögből mutatják őket. Emiatt óriási feladat, hogy közben hiteles és szép legyen a maszk.

A Sztárban sztár All Stars műsorvezetőjét és zsűrijét Kiss Márk, illetve Holdampf Linda öltözteti

A stylistok minden héten kitesznek magukért (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Míg egy filmben nagyon vigyáznak a maszkokra, és a színész maga is nagyon fegyelmezetten viselkedik, addig itt nem pontosan ez a feladat, Dér Heni például rengeteget mozgott a színpadon. Ruhák tekintetében Kerényi Virág a vezető stylist, ő felel a versenyzők és a táncosok ruháiért. A Sztárban sztár All Stars zsűriben Liptai Claudiát Kiss Márk öltözteti, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András, Stohl András és Till Attila Tilla öltözetéről pedig Holdampf Linda gondoskodik. 

Elképesztő átalakuláson esnek át a sztárok hétről hétre (Fotó: TV2 / Instagram - heni_der_official / hot! magazin)

A maszkokra eddig 10 liter izopropil-alkoholt használtak el, a prostetices lemosóból nagyjából két liter fogyott,ami elképesztő mennyiség, hiszen egy hétköznapi smink lemosásához mindössze négy-öt cseppre van szükség.

Emellett nagyjából 2 kiló porpúder, tíz tégely alapozó és 200 műszempilla is elfogyott eddig.

A tetoválások felvarázsolása is aprólékos munkát igényel (Fotó: TV2 / hot! magazin)

A sminkesek számára szintén nagy feladat, hogy eltüntessék a szereplők saját tetoválásait, majd ezekre a felületekre odavarázsolják az éppen utánzott sztár testrajzait. Néhány varrás mintáját meg lehet vásárolni, de a legtöbbet a sminkesek maguk szerkesztik, adott esetben rajzolják, illetve speciális tetoválópapírra nyomtatják. Ez történt Pintér Tibor egyik produkciója esetében is.

További izgalmas történetekért keresd a legújabb hot! magazint (Fotó: archív / hot! magazin)

 

