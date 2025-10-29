A Sztárban Sztár All Stars kulisszái mögött: így készülnek a show-pillanatok

Minden héten varázslatos átalakulásokkal járulnak a nézők elé a versenyzők a Sztárban sztár All Stars műsorában. Az emberek a kész produkciót látják – arról kevesen tudnak, hogy mennyi idő, energia és munka előzi meg, hogy egy-egy előadó színpadra álljon. Az alapos és hosszadalmas felkészülés csak egy részét teszi ki a teendőknek, ugyanis legalább ennyi időt szánnak a sztárok átalakulására.
Lapzártánkig hét adáson vannak túl a Sztárban sztár All Stars versenyzői, amelyek rengeteg kihívást és felkészülést igényeltek, a kellékekről nem is beszélve! 168 parókát használtak el a fodrászok, amihez nagyjából 18-20 flakon hajlakk is elfogyott. A fodrászok és a parókások számára a 3-4. adás volt a legbonyolultabb, ott ugyanis adás közben derült ki, hogy kik a továbbjutók, így a plusz egy produkció miatt csak egy gyors átöltözésre, sminkre és frizurára volt idő.
Emellett a műsoron dolgozó szakemberek száma is jelentős: egy adáson 16 kamera és 14 operatőr dolgozik.
A leghosszabb ideig Péterffy Lilit maszkírozták, amikor Pitbullt varázsoltak belőle a TV2 munkatársai. A folyamat öt órán át tartott. A maszkosok a hetedik adásig 10 kiló szilikont és ugyanennyi lágyítót használtak el. Csak a versenyzők maszk-mintavételezése során 25 kiló gipsz fogyott. Emellett a szakemberek számára az volt a legnagyobb kihívás, hogy horizontálisan és vertikálisan is mozoghasson a Sztárban sztár All Stars szereplők arca, hiszen énekelnek, táncolnak, esetleg a levegőben lógnak, és több kameraszögből mutatják őket. Emiatt óriási feladat, hogy közben hiteles és szép legyen a maszk.
Míg egy filmben nagyon vigyáznak a maszkokra, és a színész maga is nagyon fegyelmezetten viselkedik, addig itt nem pontosan ez a feladat, Dér Heni például rengeteget mozgott a színpadon. Ruhák tekintetében Kerényi Virág a vezető stylist, ő felel a versenyzők és a táncosok ruháiért. A Sztárban sztár All Stars zsűriben Liptai Claudiát Kiss Márk öltözteti, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András, Stohl András és Till Attila Tilla öltözetéről pedig Holdampf Linda gondoskodik.
A maszkokra eddig 10 liter izopropil-alkoholt használtak el, a prostetices lemosóból nagyjából két liter fogyott,ami elképesztő mennyiség, hiszen egy hétköznapi smink lemosásához mindössze négy-öt cseppre van szükség.
Emellett nagyjából 2 kiló porpúder, tíz tégely alapozó és 200 műszempilla is elfogyott eddig.
A sminkesek számára szintén nagy feladat, hogy eltüntessék a szereplők saját tetoválásait, majd ezekre a felületekre odavarázsolják az éppen utánzott sztár testrajzait. Néhány varrás mintáját meg lehet vásárolni, de a legtöbbet a sminkesek maguk szerkesztik, adott esetben rajzolják, illetve speciális tetoválópapírra nyomtatják. Ez történt Pintér Tibor egyik produkciója esetében is.
