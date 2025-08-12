Elképesztő névsor! Ők lesznek a Sztárban Sztár All Stars új évadának versenyzői

Az ország legnagyobb házibulijának tizenegyedik évadában az előző szériák legendás versenyzői újra összecsapnak, hogy kiderüljön, ki nyeri el közülük a legsokoldalúbb előadónak járó elismerést. Az ikonikus műsort ezúttal is Tilla vezeti, a szezonpremiert pedig az teszi majd igazán különlegessé, hogy egy külföldi sztárvendég is érkezik a Sztárban Sztár All Stars megújult stúdiójába.

A Sztárban Sztár All Stars 2025 zsűrije Hajós András, Liptai Claudia, Stohl András, Lékai-Kiss Ramóna lesz (Fotó: TV2)

Szeptember 7-én indul a Sztárban Sztár All Stars új évada

Az eddigi évadokban számtalan versenyző bizonyította, mennyire tehetséges átalakulóművész, legyen az női vagy férfi, hazai vagy külföldi előadó, akinek a bőrébe kellett bújnia. A Sztárban Sztár All Stars második évadában 24 elismert előadó produkciói váltják majd egymást a színpadon, hogy a hosszú hetekig tartó versenyzés után kiderüljön, ki 2025-ben a legsokoldalúbb előadó. Izgalmas vasárnap esték elé nézünk, hiszen a mezőnyben több korábbi győztes és dobogós is ott van, akik alig várják, hogy tehetségükkel ismét lenyűgözzék a nézőket és a műsor zsűrijét, Liptai Claudiát, Lékai-Kiss Ramónát, Stohl Andrást és Hajós Andrást.

Íme a Sztárban Sztár All Stars versenyzői!

Női versenyzők

Dér Heni , az első évadban szerepelt, a második adásban esett ki

, az első évadban szerepelt, a második adásban esett ki Nótár Mary , a Sztárban Sztár első évadában a harmadik helyen végzett

, a Sztárban Sztár első évadában a harmadik helyen végzett Janicsák Veca , a műsor 2017-es szériájában a negyedik helyet csípte meg

, a műsor 2017-es szériájában a negyedik helyet csípte meg Muri Enikő , a negyedik széria döntőjéig menetelt, de végül a negyedik helyet szerezte meg

, a negyedik széria döntőjéig menetelt, de végül a negyedik helyet szerezte meg Szandi , az első évadban csak Bereczki Zoli tudta megelőzni

, az első évadban csak Bereczki Zoli tudta megelőzni Galambos Dorina , a nyolcadik évad legelején esett ki

, a nyolcadik évad legelején esett ki Nagy Adri , saját évadában ezüstérmes lett, a legjobb női versenyző lett

, saját évadában ezüstérmes lett, a legjobb női versenyző lett Völgyi Zsuzsi , a második széria első adásában esett ki

, a második széria első adásában esett ki Wolf Kati , ötödik helyen végzett saját évadában

, ötödik helyen végzett saját évadában Péterffy Lili 2022-ben versenyzett, az elődöntő kapujában kellett távoznia

2022-ben versenyzett, az elődöntő kapujában kellett távoznia Nemazalány imádta a szereplést a műsorban, de sajnos harmadikként neki kellett távoznia

imádta a szereplést a műsorban, de sajnos harmadikként neki kellett távoznia Kozma Orsi, a nagyon erős negyedik évadban a nyolcadik helyig jutott



Férfi versenyzők

Freddie , aki a Sztárban Sztár hatodik évadának győztese volt

, aki a Sztárban Sztár hatodik évadának győztese volt Veréb Tomi , a műsor negyedik évadának győztese

, a műsor negyedik évadának győztese Vavra Bence , a nyolcadik szériát nyerte meg, Marics Petit előzte meg a döntőben

, a nyolcadik szériát nyerte meg, Marics Petit előzte meg a döntőben Kocsis Tibor 2016-ban, Veréb Tomi mögött a második helyet szerezte meg

2016-ban, Veréb Tomi mögött a második helyet szerezte meg Kállay- Saunders András, saját évadában hatodik helyen végzett

Király Viktor hatalmas csatában végül ezüstérmes lett Horváth Tomi mögött, akivel most újra egymás ellen szállnak harcba

Varga Viktor, saját évadában negyedik helyig jutott

Horváth Tamás, az ötödik évad győzteseként tér vissza a műsorba

Vastag Csaba, 2020-ban a műsor harmadik helyén végzett, amit nagy bravúrként élt meg

Pintér Tibor, a hatodik évadban versenyzett, a hetedik adásban esett ki

Vásáry Andre, a műsor negyedik szériájában a hatodik hely lett az övé

Mészáros Árpád Zsolt, negyedik évadban elsőként esett ki, most előrébb szeretne jutni.



