Elképesztő névsor! Ők lesznek a Sztárban Sztár All Stars új évadának versenyzői

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 19:28 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 12. 19:48
Egy ország várt erre, végre kiderült, kik szerepelnek a TV2 népszerű műsorának új évadában. A Sztárban Sztár All Stars zsűrije idén is a Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András, Stohl András négyes lesz, ma este bemutatták a versenyzőket is.
D.G.
Az ország legnagyobb házibulijának tizenegyedik évadában az előző szériák legendás versenyzői újra összecsapnak, hogy kiderüljön, ki nyeri el közülük a legsokoldalúbb előadónak járó elismerést. Az ikonikus műsort ezúttal is Tilla vezeti, a szezonpremiert pedig az teszi majd igazán különlegessé, hogy egy külföldi sztárvendég is érkezik a Sztárban Sztár All Stars megújult stúdiójába. 

A Sztárban Sztár All Stars 2025 zsűrije Hajós András, Liptai Claudia, Stohl András, Lékai-Kiss Ramóna lesz (Fotó: TV2)

Szeptember 7-én indul a Sztárban Sztár All Stars új évada

Az eddigi évadokban számtalan versenyző bizonyította, mennyire tehetséges átalakulóművész, legyen az női vagy férfi, hazai vagy külföldi előadó, akinek a bőrébe kellett bújnia. A Sztárban Sztár All Stars második évadában 24 elismert előadó produkciói váltják majd egymást a színpadon, hogy a hosszú hetekig tartó versenyzés után kiderüljön, ki 2025-ben a legsokoldalúbb előadó. Izgalmas vasárnap esték elé nézünk, hiszen a mezőnyben több korábbi győztes és dobogós is ott van, akik alig várják, hogy tehetségükkel ismét lenyűgözzék a nézőket és a műsor zsűrijét, Liptai Claudiát, Lékai-Kiss Ramónát, Stohl Andrást és Hajós Andrást

 

Íme a Sztárban Sztár All Stars versenyzői! 

Női versenyzők

  • Dér Heni, az első évadban szerepelt, a második adásban esett ki
  • Nótár Mary, a Sztárban Sztár első évadában a harmadik helyen végzett
  • Janicsák Veca, a műsor 2017-es szériájában a negyedik helyet csípte meg
  • Muri Enikő, a negyedik széria döntőjéig menetelt, de végül a negyedik helyet szerezte meg
  • Szandi, az első évadban csak Bereczki Zoli tudta megelőzni
  • Galambos Dorina, a nyolcadik évad legelején esett ki
  • Nagy Adri, saját évadában ezüstérmes lett, a legjobb női versenyző lett
  • Völgyi Zsuzsi, a második széria első adásában esett ki
  • Wolf Kati, ötödik helyen végzett saját évadában
  • Péterffy Lili 2022-ben versenyzett, az elődöntő kapujában kellett távoznia
  • Nemazalány imádta a szereplést a műsorban, de sajnos harmadikként neki kellett távoznia
  • Kozma Orsi, a nagyon erős negyedik évadban a nyolcadik helyig jutott
     

 Férfi versenyzők

  • Freddie, aki a Sztárban Sztár hatodik évadának győztese volt
  • Veréb Tomi, a műsor negyedik évadának győztese
  • Vavra Bence, a nyolcadik szériát nyerte meg, Marics Petit előzte meg a döntőben
  • Kocsis Tibor 2016-ban, Veréb Tomi mögött a második helyet szerezte meg
  • Kállay- Saunders András, saját évadában hatodik helyen végzett
  • Király Viktor hatalmas csatában végül ezüstérmes lett Horváth Tomi mögött, akivel most újra egymás ellen szállnak harcba
  • Varga Viktor, saját évadában negyedik helyig jutott
  • Horváth Tamás, az ötödik évad győzteseként tér vissza a műsorba
  • Vastag Csaba, 2020-ban a műsor harmadik helyén végzett, amit nagy bravúrként élt meg
  • Pintér Tibor, a hatodik évadban versenyzett, a hetedik adásban esett ki
  • Vásáry Andre, a műsor negyedik szériájában a hatodik hely lett az övé
  • Mészáros Árpád Zsolt, negyedik évadban elsőként esett ki, most előrébb szeretne jutni.
     

 

A zsűrit és a versenyzőket galériánkban meg is nézheted:

Fotó: Szabolcs László
1/11
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

