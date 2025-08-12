Elképesztő névsor! Ők lesznek a Sztárban Sztár All Stars új évadának versenyzői

Egy ország várt erre, végre kiderült, kik szerepelnek a TV2 népszerű műsorának új évadában. A Sztárban Sztár All Stars zsűrije idén is a Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András, Stohl András négyes lesz, ma este bemutatták a versenyzőket is.
Az ország legnagyobb házibulijának tizenegyedik évadában az előző szériák legendás versenyzői újra összecsapnak, hogy kiderüljön, ki nyeri el közülük a legsokoldalúbb előadónak járó elismerést. Az ikonikus műsort ezúttal is Tilla vezeti, a szezonpremiert pedig az teszi majd igazán különlegessé, hogy egy külföldi sztárvendég is érkezik a Sztárban Sztár All Stars megújult stúdiójába.
Szeptember 7-én indul a Sztárban Sztár All Stars új évada
Az eddigi évadokban számtalan versenyző bizonyította, mennyire tehetséges átalakulóművész, legyen az női vagy férfi, hazai vagy külföldi előadó, akinek a bőrébe kellett bújnia. A Sztárban Sztár All Stars második évadában 24 elismert előadó produkciói váltják majd egymást a színpadon, hogy a hosszú hetekig tartó versenyzés után kiderüljön, ki 2025-ben a legsokoldalúbb előadó. Izgalmas vasárnap esték elé nézünk, hiszen a mezőnyben több korábbi győztes és dobogós is ott van, akik alig várják, hogy tehetségükkel ismét lenyűgözzék a nézőket és a műsor zsűrijét, Liptai Claudiát, Lékai-Kiss Ramónát, Stohl Andrást és Hajós Andrást.
Íme a Sztárban Sztár All Stars versenyzői!
Női versenyzők
Dér Heni, az első évadban szerepelt, a második adásban esett ki
Nótár Mary, a Sztárban Sztár első évadában a harmadik helyen végzett
Janicsák Veca, a műsor 2017-es szériájában a negyedik helyet csípte meg
Muri Enikő, a negyedik széria döntőjéig menetelt, de végül a negyedik helyet szerezte meg
Szandi, az első évadban csak Bereczki Zoli tudta megelőzni
Galambos Dorina, a nyolcadik évad legelején esett ki
Nagy Adri, saját évadában ezüstérmes lett, a legjobb női versenyző lett
Völgyi Zsuzsi, a második széria első adásában esett ki
Wolf Kati, ötödik helyen végzett saját évadában
Péterffy Lili 2022-ben versenyzett, az elődöntő kapujában kellett távoznia
Nemazalány imádta a szereplést a műsorban, de sajnos harmadikként neki kellett távoznia
Kozma Orsi, a nagyon erős negyedik évadban a nyolcadik helyig jutott
Férfi versenyzők
Freddie, aki a Sztárban Sztár hatodik évadának győztese volt
Veréb Tomi, a műsor negyedik évadának győztese
Vavra Bence, a nyolcadik szériát nyerte meg, Marics Petit előzte meg a döntőben
Kocsis Tibor 2016-ban, Veréb Tomi mögött a második helyet szerezte meg
Kállay- Saunders András, saját évadában hatodik helyen végzett
Király Viktor hatalmas csatában végül ezüstérmes lett Horváth Tomi mögött, akivel most újra egymás ellen szállnak harcba
Varga Viktor, saját évadában negyedik helyig jutott
Horváth Tamás, az ötödik évad győzteseként tér vissza a műsorba
Vastag Csaba, 2020-ban a műsor harmadik helyén végzett, amit nagy bravúrként élt meg
Pintér Tibor, a hatodik évadban versenyzett, a hetedik adásban esett ki
Vásáry Andre, a műsor negyedik szériájában a hatodik hely lett az övé
Mészáros Árpád Zsolt, negyedik évadban elsőként esett ki, most előrébb szeretne jutni.
A zsűrit és a versenyzőket galériánkban meg is nézheted:
Galéria: Képeken a Sztárban Sztár All Stars új évadának versenyzői
Fotó: Szabolcs László
1/11
Sztárban Sztár All Stars
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.