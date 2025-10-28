Sydney van den Bosch ragyogó fotóval mutatta meg: „Befelé figyelés és óriási öröm”

A gyönyörű modell és műsorvezető, Sydney van den Bosch már a szülés előtti napokat éli, de továbbra sem vonul vissza a nyilvánosságtól: új Instagram-bejegyzése ismét rajongók ezreit hódította meg.
A posztban Sydney egy elegáns barna ruhában, autóban ülve, mosolyogva simogatja a gömbölyödő hasát. A bejegyzéshez humoros sorokat fűzött:
„Befelé figyelés és óriási öröm, hogy simán ki tudok szállni segítség nélkül az autóból. Sőt, még parkolni is tudok, pedig lassan már a hátsó ülésről vezetek, hogy elférjen a pocakom.”
A kommentelők azonnal elolvadtak. Egyikük így írt:
„Szépséges kismama! Ügyes vagy, könnyű szülést Neked!”
Mások a modell laza humorát dicsérték:
„Nagyon aranyos, ahogy öniróniával kezeled a tested, ami most biztonságot ad a babádnak. Lehet, hogy inkább a kocsi lett kisebb?”
– írta egy rajongó nevetve.
Korábban írtunk róla, hogy Sydney és férje, Kaszás Bence kislányukat Kaszás–Van den Bosch Liah Eysee névre keresztelik. A névválasztás heves vitákat váltott ki az interneten, főként a Redditen, ám Sydney stílusosan reagált: humorral és higgadtsággal tette helyre a kritikusokat.
A kismama elmondta, hálás a szüleinek, hogy neki is különleges nevet adtak, és hozzátette:
„Én is felnőttem Van den Bosch Sydney Alexandra Viktóriaként Magyarországon. Szóval nem aggódom, hogy a kislányunk ne boldogulna majd a nevével.”
Követői most is gratulációkkal és szeretetteljes üzenetekkel árasztják el: szerintük Sydney
„Éppolyan ragyogó, mint mindig – csak most kettő helyett is”.
A szívmelengető fotót IDE kattintva tudod megtekinteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.