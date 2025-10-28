Sydney van den Bosch ragyogó fotóval mutatta meg: „Befelé figyelés és óriási öröm”

A gyönyörű modell és műsorvezető, Sydney van den Bosch már a szülés előtti napokat éli, de továbbra sem vonul vissza a nyilvánosságtól: új Instagram-bejegyzése ismét rajongók ezreit hódította meg.

Sydney van den Bosch

Fotó: Kliszek Antal

Sydney van den Bosch már alig várja az anyaságot

A posztban Sydney egy elegáns barna ruhában, autóban ülve, mosolyogva simogatja a gömbölyödő hasát. A bejegyzéshez humoros sorokat fűzött:

„Befelé figyelés és óriási öröm, hogy simán ki tudok szállni segítség nélkül az autóból. Sőt, még parkolni is tudok, pedig lassan már a hátsó ülésről vezetek, hogy elférjen a pocakom.”

A kommentelők azonnal elolvadtak. Egyikük így írt:

„Szépséges kismama! Ügyes vagy, könnyű szülést Neked!”

Mások a modell laza humorát dicsérték:

„Nagyon aranyos, ahogy öniróniával kezeled a tested, ami most biztonságot ad a babádnak. Lehet, hogy inkább a kocsi lett kisebb?”

– írta egy rajongó nevetve.

Korábban írtunk róla, hogy Sydney és férje, Kaszás Bence kislányukat Kaszás–Van den Bosch Liah Eysee névre keresztelik. A névválasztás heves vitákat váltott ki az interneten, főként a Redditen, ám Sydney stílusosan reagált: humorral és higgadtsággal tette helyre a kritikusokat.

A kismama elmondta, hálás a szüleinek, hogy neki is különleges nevet adtak, és hozzátette:

„Én is felnőttem Van den Bosch Sydney Alexandra Viktóriaként Magyarországon. Szóval nem aggódom, hogy a kislányunk ne boldogulna majd a nevével.”

Követői most is gratulációkkal és szeretetteljes üzenetekkel árasztják el: szerintük Sydney

„Éppolyan ragyogó, mint mindig – csak most kettő helyett is”.

A szívmelengető fotót IDE kattintva tudod megtekinteni.