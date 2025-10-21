Kiakadtak Sydney van den Bosch babájának nevén! Így vágott vissza a kismama

Sydney van den Bosch neve szinte egyet jelent a bájjal, profizmussal és mosollyal. A modellként és műsorvezetőként is ismert fiatal sztár most élete egyik legboldogabb időszakát éli, hiszen első gyermekét várja férjével, Kaszás Bencével. A rajongók örömmel fogadták, amikor kiderült, kislányuk különleges nevet kap: Kaszás-Van den Bosch Liah Eysee-nek hívják majd gyermeküket.

Sydney van den Bosch párja, Kaszás Bence sokat segít a kismamának a várandós időszakban (Fotó: Sydney van den Bosch)

Sydney van den Bosch névválasztása nem éppen hétköznapi

Ám a közösségi oldalakon, főleg a Redditen ez a név alaposan megosztotta a netezőket. Egyeseknek tetszett, hogy nem hétköznapi, mások szerint viszont a kislány „már most el van átkozva”, mert „sosem fogja tudni leírni a nevét elsőre”.

Többen gúnyos megjegyzéseket is tettek:

Szegény gyerek, mire megtanulja leírni a nevét, már érettségizik. Komolyan, az emberek direkt kiszúrnak a saját gyerekükkel!

Egy másik kommentelő pedig így fogalmazott:

Van egy háromrészes vezetéknevem, mint nekik, és minden hivatalos papír aláírása egy kínszenvedés. Sok szerencsét a kislánynak!

Sydney van den Bosch kislánya neve sokak számára értetlenséget szült (Fotó: Kliszek Antal)

Sydney van den Bosch: „...Én is felnőttem Van den Bosch Sydney Alexandra Viktóriaként Magyarországon”

Sydney azonban nem az a típus, aki szó nélkül hagyja a bántásokat. Bár a kismama bármelyik pillanatban életet adhat első gyermekének, időt szakított rá, hogy reagáljon az internet népének. Instagram-sztoriban válaszolt a negatív kommentekre, szarkazmussal, humorral, és a tőle megszokott laza eleganciával.

…és csak mellékesen jegyzem meg, hogy még mindig nem szültem meg és a kislányunk nevéről órákat tudnék mesélni, de annyit mondanék, hogy én is felnőttem Van den Bosch Sydney Alexandra Viktóriaként Magyarországon.

A modell elmondta, hálás a szüleinek, hogy nem egy hagyományos nevet adtak neki.

„Hálás vagyok a szüleimnek, hogy nem lettem Gizella. Igen, az érettségin mindenki rám várt, mire aláírtam a papírokat, jót nevettünk rajta. Most is nevetünk rajta.”

Sydney azt is hozzátette, hogy kislányuk nem feltétlenül Magyarországon fog felnőni, ezért szerettek volna egy olyan nevet, ami nemzetközileg is könnyen kiejthető.

…és benne van a pakliban, hogy a gyermekünk nem ebben az országban fog nevelkedni. Szóval ő sem lesz Gizi.

A kismama ezzel gyakorlatilag pontot tett a vita végére. Stílusosan, humorral, és ahogy tőle megszoktuk mosollyal az arcán.