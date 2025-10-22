Sydney van den Bosch vallomása: Volt egy vágyunk, amit el kellett engednünk

Sydney van den Bosch a várandóssága utolsó heteiben jár, és hamarosan megérkezik a kislánya. A leendő édesanya izgatottan, de hatalmas boldogsággal várja, hogy végre a karjában tarthassa első gyermekét, bár azt nem tagadja, hogy nem egészen alakult minden a terv szerint.

Sydney van den Bosch terhessége közben jöttek a nehézségek (Fotó: Simon Kornél / hot! magazin)

„A körülményekhez képest jól vagyok, de nem mondhatom, hogy a várandósságom a legideálisabban alakult. De hát ez nem kívánságműsor!” – kezdte a hot!-nak a kismama.

„Most épp a fészekrakó üzemmódban vagyunk, és szeretnénk mindent egyszerre megoldani, főleg az építkezéssel kapcsolatban. Ez persze elsősorban a kislányunkról szól, hiszen azt szeretnénk, ha egy olyan helyre érkezhetne, ami számára tökéletes.”

Tudom, hogy az első hónapokban bárhol jó lenne neki, akár egy egészen pici helyen is, de a szülők mindig a legjobbat akarják a gyerekeiknek, és ezalól mi sem vagyunk kivételek.

„Ennek ellenére most már ki merem jelenteni, hogy nem sikerült az, amit elterveztünk: bármennyire is szerettük volna, a kislányunk nem oda születik, ahová eredetileg akartuk.”

A kismama már nagyon várja, hogy megszülessen a kislánya (Fotó: Laufer Erzsébet/hot! magazin)

Sydney van den Bosch férjével vette meg az álomotthonukat tavaly

Sydney és a férje tavaly vásárolták meg a közös otthonukat, ám a felújítás során kiderült, hogy a házzal komoly szerkezeti problémák vannak, ezért le kellett bontani a falakat. A felújításból így teljes építkezés lett, amit végül újra elölről kellett kezdeniük – ráadásul a várandósság ideje alatt.

„Nagyon nehéz volt elfogadnom, hogy nem tudunk időben beköltözni. Most már nem merek semmit elkiabálni, de december 7-én töltöm be a harmincat, és titkon abban reménykedem, hogy a Mikulás meghozza nekem ajándékba a házunkat. Nyáron már álltak a falak, de azokat is le kellett bontani, mert a kivitelező olyan silány munkát végzett, hogy szinte életveszélyes lett.”

Ez érzelmileg is megviselt bennünket, hiszen volt egy vágyunk, amit el kellett engednünk, vagy legalábbis elhalasztanunk.

„Fejben kellett elfogadnunk, hogy most nem az történik, amit elterveztünk, de rengeteget tanultunk ebből: türelmet, kitartást, elfogadást és kompromisszumkészséget, amiben korábban nem voltam túl erős” – mondta Sydney.