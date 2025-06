Kultsár Vivien a finisben: „Már nagyon nehéz vagy nekem”

Kultsár Vivien Seherezádé, akit a nagyközönség VV Seherezádéként ismert meg, most életének egyik legmeghatározóbb időszakát éli, első gyermekét várja. Az elmúlt hónapok során követői végigkísérhették kismamaságát az Instagram-oldalán keresztül, ahol örömteli, boldog pillanatokat osztott meg férjével. A színes fotók mögött azonban most először mutatkozott meg az a mélyebb oldal is, amely a terhesség nehézségeit tárja a nyilvánosság elé.

Kultsár Vivien életében hamarosan a gyerekdalok kerülnek főszerepbe (Fotó: Mediaworks Archívum)

Kultsár Vivien küzdelmeiről mesélt

Kultsár Vivien jelenleg a 33. héten jár, és bár boldogan várja kisfia érkezését, bejegyzésében arról is írt, hogy egyre nehezebben viseli a terhesség fizikai megpróbáltatásait.

Már nagyon nehéz vagy nekem, de vannak bőven szép emlékeink, és még próbálom tartani magam

– fogalmazott meghatóan. E szavak mögött ott rejlik minden várandós anya küzdelme, az öröm és a fáradtság kettőssége.

Nem véletlen, hogy ehhez a poszthoz olyan fotókat osztott meg, melyek a terhessége alatt megélt pozitív élményeket elevenítik fel. Ezekből egyértelműen sugárzik a boldogság, a családi szeretet és az a lelkes készülődés, amellyel első gyermeküket várják. A követők szinte naponta kaphatnak egy-egy szeletet ebből a bensőséges történetből, amit Vivien őszintén és bátran vállal a nyilvánosság előtt.

Kultsár Vivien terhessége előrehaladtával egyre nehezedik a súly, amit cipelni kell (Fotó: Mediaworks Archív)

Kultsár Vivien párja is nagyon várja a kis Noah érkezését

A hét egyik legmeghatóbb híre azonban az volt, hogy végre fény derült a baba nemére és nevére is. Egy igazán hangulatos babaváró bulin leplezték le, hogy kisfiuk lesz, akit Kultsár Noah Liam névre keresztelnek majd. A névválasztás egyszerre modern és különleges, amely méltó módon tükrözi a pár személyiségét.

Kultsár Vivien Seherezádé tehát valóban a finisben jár. Már csak néhány hét választja el attól, hogy kezében tarthassa kisfiát. Bár a kihívások egyre nagyobbak, bejegyzései azt mutatják: a szeretet, a támogatás és a boldog várakozás ereje minden nehézséget áthidal. Az egykori valóságshow-szereplőből így válik lassan, de biztosan egy szerető, gondoskodó édesanya.