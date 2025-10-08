Shane Tusup Jackl Viviennek üzent? Újra egy 17 éves sportolóval fotózták le

Amit hónapok óta sejteni lehetett, Shane Tusup már nem dolgozik együtt a magyar úszás 17 éves reménységével, Jackl Viviennel. Az amerikai edző és a tehetség februárban kezdte a közös munkát, amelyről már tavasz végére kiderült, nem lesz zökkenőmentes. Hosszú Katinka exe már a világbajnokságra sem kísérte el tanítványát.

Shane Tusup sportágat váltott / Fotó: Dömötör Csaba

Shane Tusup gyorsan váltott, és új, sokadik sportágba kóstolt bele. Ez pedig a műkorcsolya. Hétvégén a 17 éves Papp Vivien mellett fotózták le, a lány Ausztriában nyert versenyt. Tusup arról írt, beérett a munka gyümölcse.

Nincsenek titkok, csak következetesség, fegyelem és hit abban, hogy minden edzés közelebb visz a célhoz! 17 évesen is lehet valaki igazi profi sportoló, mert a kor nem akadály, ha a hozzáállás, az alázat és a munkamorál a helyén van

- írta a közös kép mellé Tusup. Azt nem tudni, hogy a 17 éves kor kihangsúlyozásával az úszó Jackl Viviennek üzent-e.

Shane Tusup augusztusban érkezett

A műkorcsolyázó posztjában leírta, augusztus óta dolgozik az edzővel.

Augusztustól egy új edzésformát kezdtem el alkalmazni Shane Tusuppal, ami lépésről lépésre egyre hatékonyabb és ezáltal kinyílt előttem egy ajtó. Még nagyon sok munka vár rám, de már készen állok rá.



