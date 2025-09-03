"Azt hittem, abbahagyom" - Jackl Viviennek döntenie kell a jövőjéről

Aggódva figyelik a szurkolók mindazt, ami Jackl Viviennel történik. A még mindig csak 16 éves magyar úszó tavaly robbant be a felnőttek közé, az országos bajnokságon 400 vegyesen még Hosszú Katinkát is legyőzte. Ezek után derült ki, szakított állandó edzőjével, Sirkóné Kocsis Mártával, s teljesen új közegben, Tatabánya helyett a fővárosban folytatta pályafutását. Ráadásul a Honvédban az a Shane Tusup lett az edzője, aki korábban feleségét, Hosszú Katinkát a sportág csúcsára repítette. Az eredmények azonban nemhogy elmaradtak, még romlottak is. A nyári versenyekre Tusup már el sem kísérte tanítványát.

Jackl Vivien és edzője, Shane Tusup

Fotó: MÚSZ/Derencsényi István

Jackl a szingapúri világbajnokságon egyetlen előfutamából sem jutott tovább, ekkor azt mondta, a junior-vb után dönt arról, folytatja-e a közös munkát Tusuppal. A korosztályos viadalon, Nagyváradon végül legalább döntőbe jutott, 400 vegyesen hetedik lett. Ezt követően egy hosszabb bejegyzésben írta le, mi az, ami lejátszódott benne az idei évben. Kiderült, még az is megfordult a fejében, hogy 16 évesen abbahagyja az úszást.

Hosszú és kemény szezon van mögöttem. Büszke vagyok magamra, hogy végigcsináltam, annak ellenére, hogy azt hittem, abbahagyom a sportot, amit annyira szeretek. Volt egy fantasztikus lehetőségem, egyedül Budapestre költöztem 16 évesen, új edzőkkel és egy új klubbal edzettem. Nagyon nehéz átmenet volt, de bízom a körülöttem lévő emberekben és abban, amit csinálok, és tudom, hogy jobb lesz. Hihetetlenül hálás vagyok azoknak az embereknek, akik mellettem álltak és átsegítettek ezen az időszakon

- írta angol nyelvű bejegyzésében Jackl, az azonban nem derült ki, vajon Tusup is megszólítottak között van-e.

Tusup alig látta az úszónőt

Mindenesetre Jackl még nem döntött az amerikai sorsáról. Azt korábban elismerte, hogy hetente csak kétszer edzette Tusup, nagyobb részben Hutkai Dániel volt az, aki irányította a szakmai munkát. Jackl időközben Olaszországban nyaralt, s a tenger mellől üzent követőinek.

"Rájöttem, hogy a tenger mellett kell élnem életem hátralévő részében"