Pánik és félelem a Megasztár házban: "Nagyon para" - Videó

Megasztárban
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 21:28
Tv2Németh Beátaáramszünet
Baj van a Megasztár házban. Németh Beáta egy para videót tett közzé.
Bors
A szerző cikkei

Németh Beáta a lányával együtt jelentkezett a Megasztárban, és abban reménykedett, hogy mindketten bejutnak a gyermekével az élő show-kba, de ez csak az anyukának sikerült. Bea Herceg Erika csapatába került, és bár a lánya támogatja mindenben, egy szeretett családtagja már nem lehet vele. Az énekesnő ugyanis nemrég elvesztette az édesapját.

Németh Beáta
Németh Beáta / Fotó: TV2

Németh Beáta abban bízik, édesapja a távolból figyeli, és büszke rá, hogy bejutott az élő show-ba. A Megasztár versenyzője őszintén vallott a Borsnak a fájdalmáról. A Bors egyébként a közös házban látogatta meg Beát, aki 1998 óta rendszeresen jelentkezik tévés tehetségkutatókba, hiszen már kislánykorában felfedezte, hogy a színpad a valódi otthona.

Nemrég közösségi oldalán pedig félelmetes dologról számolt be Németh Beáta. Ugyanis elment az áram a Megasztár házban és gyertyákkal voltak kénytelenek valami kis fény csiholni maguknak. Még Bea inkább pihenni vágyott csapattársai fogták és az áramszünetet kihasználva ijesztgetős játékot kezdtek játszani. Erről részletesen beszámolt közzétett videójában. 

"Nagyon félelmetes volt tök sötétben" - írta videójához Beáta. 

Íme Németh Beáta bejegyzése:

@becuci #halloween #megasztár #nemethbea #tv2 ♬ eredeti hang - Németh Beáta

 

 


 


 

