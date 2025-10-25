Megasztár - Titkok, amiket nem tudtál a továbbjutókról

A Megasztár 2025-ös évadának második középdöntőjében 6 versenyző jutott tovább. A hot! magazin most olyan titkokról rántotta le a leplet, amiket eddig senki sem tudott róluk.

A Megasztár szereplői izgatottan várják az első élő show-t - Fotó: Markovics Gábor / Bors

Balogh Rikárdó, a Megasztár felfedezettje

Foglalkozás: Tanuló

Kor: 18

Példakép: 2Pac

Hobbi: Mindenféle sportolás

Legnagyobb álom: Egyelőre nem alakult ki

Legnagyobb félelem: Tériszony

Balogh Rikárdó példaképe 2Pac - Fotó: TV2 / hot! magazin

Frank Annamária - Anami

Foglalkozás: Tanuló

Kor: 22

Példakép: Adele, Manuel

Hobbi: Állatokkal való időtöltés, festés, főzés

Legnagyobb álom: Megnyerni a Megasztárt, kedvenc előadóival közös dalt írni

Legnagyobb félelem: Mélyvízi állatoktól való félelem, dalszöveg elfelejtése

Frank Annamari szabadidejében szeret főzni - Fotó: TV2 / hot! magazin

Kökény Lajos

Foglalkozás: Zenész

Kor: 18

Példakép: Michael Jackson

Hobbi: Hangszereken való kísérletezés és tanulás

Legnagyobb álom: Sikeres énekessé válni az országban és határontúl

Legnagyobb félelem: Pókfóbia

Kökény Lajos fél a pókoktól - Fotó: TV2 / hot! magazin

Ádám Attila

Foglalkozás: Tanuló

Kor: 17

Példakép: Caramel, Justin Bieber, az édesapja

Hobbi: Focizás

Legnagyobb álom: Megnyerni a Megasztárt

Legnagyobb félelem: Nincs

Ádám Attila legnagyobb álma az, hogy megnyerje a Megasztárt - Fotó: TV2 / hot! magazin

Kedl Olívia Pálma

Foglalkozás: Egyetemi hallgató

Kor: 21

Példakép: Radics Gigi, Alicia Keys

Hobbi: Sminkelés

Legnagyobb álom: Megnyerni a Megasztárt

Legnagyobb félelem: Mások véleményétől való félelem

Kedl Olívia Pálma mások véleményétől tart a legjobban - Fotó: TV2 / hot! magazin

Németh Beáta

Foglalkozás: Autóipari gyártásban minőségügyi mérnök

Kor: 45

Példakép: Michael Jackson, Beyoncé, Veres Mónika, Caramel

Hobbi: Zenélés, olvasás

Legnagyobb álom: Énekléssel foglalkozni, de emellett kipróbálni a színészetet, a táncot, a szinkront, a rádiózást és a főzőműsor-vezetést

Legnagyobb félelem: Mély víztől való félelem

Németh Beáta még főzőműsort is szívesen vezetne - Fotó: TV2 / hot! magazin