Megasztár - Titkok, amiket nem tudtál a továbbjutókról

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 19:00
TV2 Megasztármegasztár énekese
Herceg Erika és Curtis csapatából is megvan a biztos hat továbbjutó! Most összegyűjtöttünk róluk néhány érdekességet, hogy még jobban megismerhessük a Megasztár új kedvenceit.
Nicole
A Megasztár 2025-ös évadának második középdöntőjében 6 versenyző jutott tovább. A hot! magazin most olyan titkokról rántotta le a leplet, amiket eddig senki sem tudott róluk.

178A9943 Megasztár
A Megasztár szereplői izgatottan várják az első élő show-t - Fotó: Markovics Gábor /   Bors

Balogh Rikárdó, a Megasztár felfedezettje

Foglalkozás: Tanuló

Kor: 18

Példakép: 2Pac

Hobbi: Mindenféle sportolás

Legnagyobb álom: Egyelőre nem alakult ki

Legnagyobb félelem: Tériszony

A Megasztár második élő show-jának második hat énekese: titkok, amiket eddig nem tudtunk róluk - Bors
Balogh Rikárdó példaképe 2Pac - Fotó: TV2 / hot! magazin

Frank Annamária - Anami

Foglalkozás: Tanuló

Kor: 22

Példakép: Adele, Manuel

Hobbi: Állatokkal való időtöltés, festés, főzés

Legnagyobb álom: Megnyerni a Megasztárt, kedvenc előadóival közös dalt írni

Legnagyobb félelem: Mélyvízi állatoktól való félelem, dalszöveg elfelejtése

A Megasztár második élő show-jának második hat énekese: titkok, amiket eddig nem tudtunk róluk - Bors
Frank Annamari szabadidejében szeret főzni - Fotó: TV2 / hot! magazin

Kökény Lajos

Foglalkozás: Zenész

Kor: 18

Példakép: Michael Jackson

Hobbi: Hangszereken való kísérletezés és tanulás

Legnagyobb álom: Sikeres énekessé válni az országban és határontúl

Legnagyobb félelem: Pókfóbia

A Megasztár második élő show-jának második hat énekese: titkok, amiket eddig nem tudtunk róluk - Bors
Kökény Lajos fél a pókoktól - Fotó: TV2 / hot! magazin

Ádám Attila

Foglalkozás: Tanuló

Kor: 17

Példakép: Caramel, Justin Bieber, az édesapja

Hobbi: Focizás

Legnagyobb álom: Megnyerni a Megasztárt

Legnagyobb félelem: Nincs

A Megasztár második élő show-jának második hat énekese: titkok, amiket eddig nem tudtunk róluk - Bors
Ádám Attila legnagyobb álma az, hogy megnyerje a Megasztárt - Fotó: TV2 / hot! magazin

Kedl Olívia Pálma

Foglalkozás: Egyetemi hallgató

Kor: 21

Példakép: Radics Gigi, Alicia Keys

Hobbi: Sminkelés

Legnagyobb álom: Megnyerni a Megasztárt

Legnagyobb félelem: Mások véleményétől való félelem

A Megasztár második élő show-jának második hat énekese: titkok, amiket eddig nem tudtunk róluk - Bors
Kedl Olívia Pálma mások véleményétől tart a legjobban - Fotó: TV2 / hot! magazin

Németh Beáta

Foglalkozás: Autóipari gyártásban minőségügyi mérnök

Kor: 45

Példakép: Michael Jackson, Beyoncé, Veres Mónika, Caramel

Hobbi: Zenélés, olvasás

Legnagyobb álom: Énekléssel foglalkozni, de emellett kipróbálni a színészetet, a táncot, a szinkront, a rádiózást és a főzőműsor-vezetést

Legnagyobb félelem: Mély víztől való félelem

A Megasztár második élő show-jának második hat énekese: titkok, amiket eddig nem tudtunk róluk - Bors
Németh Beáta még főzőműsort is szívesen vezetne - Fotó: TV2 / hot! magazin
További érdekes sztártörténeteket olvashat az eheti hot! magazinban - Fotó: hot! magazin

 

