Megasztár - Titkok, amiket nem tudtál a továbbjutókról

A Megasztár 2025-ös évadának második középdöntőjében 6 versenyző jutott tovább. A hot! magazin most olyan titkokról rántotta le a leplet, amiket eddig senki sem tudott róluk.
Foglalkozás: Tanuló
Kor: 18
Példakép: 2Pac
Hobbi: Mindenféle sportolás
Legnagyobb álom: Egyelőre nem alakult ki
Legnagyobb félelem: Tériszony
Foglalkozás: Tanuló
Kor: 22
Példakép: Adele, Manuel
Hobbi: Állatokkal való időtöltés, festés, főzés
Legnagyobb álom: Megnyerni a Megasztárt, kedvenc előadóival közös dalt írni
Legnagyobb félelem: Mélyvízi állatoktól való félelem, dalszöveg elfelejtése
Foglalkozás: Zenész
Kor: 18
Példakép: Michael Jackson
Hobbi: Hangszereken való kísérletezés és tanulás
Legnagyobb álom: Sikeres énekessé válni az országban és határontúl
Legnagyobb félelem: Pókfóbia
Foglalkozás: Tanuló
Kor: 17
Példakép: Caramel, Justin Bieber, az édesapja
Hobbi: Focizás
Legnagyobb álom: Megnyerni a Megasztárt
Legnagyobb félelem: Nincs
Foglalkozás: Egyetemi hallgató
Kor: 21
Példakép: Radics Gigi, Alicia Keys
Hobbi: Sminkelés
Legnagyobb álom: Megnyerni a Megasztárt
Legnagyobb félelem: Mások véleményétől való félelem
Foglalkozás: Autóipari gyártásban minőségügyi mérnök
Kor: 45
Példakép: Michael Jackson, Beyoncé, Veres Mónika, Caramel
Hobbi: Zenélés, olvasás
Legnagyobb álom: Énekléssel foglalkozni, de emellett kipróbálni a színészetet, a táncot, a szinkront, a rádiózást és a főzőműsor-vezetést
Legnagyobb félelem: Mély víztől való félelem
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.