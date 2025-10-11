Rosszul lett a Megasztár énekesnője, nagyon aggódtak érte

Tavaly Németh Vanda már tett egy próbát a Megasztárban, akkor nem sikerült messzire jutnia – de nem adta fel, visszatért idén. Ő Marics Petihez került, miközben édesanyja, Bea is továbbjutott, a popzenei közeljövőjéről Herceg Erika dönt majd.

Anya és lánya is továbbjutott a Megasztárban

Különleges dolog egy tehetségkutatóban, amikor generációk csatáznak egymással, de most a Megasztárban úgy alakult, hogy anya és lánya egymás vetélytársa lesz valamilyen szinten. „Mi nem így tekintettünk erre az egészre, nem riválisként indulunk neki. Mindketten imádunk énekelni, amióta az eszünket tudjuk. Vanda is úgy nőtt fel, hogy ez fontos az édesanyjának” – mondta Németh Beáta.

Németh Beáta elmesélte, hogy elkísérte tavaly a lányát a műsorba, megtetszett neki a Megasztár szerkezete, emberinek találta a válogatót. Ekkor döntött úgy, hogy megpróbálja ő is.

Rúzsa Magdi elküldte, idén visszatért a Megasztárba

„Nem mutattam meg mindent, ami bennem van, szerettem volna újra megpróbálni. Tavaly Rúzsa Magdi úgy engedett el, hogy jövőre visszajövök és meg fogom nyerni. Reménykedtem benne, hogy így lesz. Még nem tudjuk, hogy alakul ez, de komoly reményeket fűzök az egészhez” – magyarázta Vanda.

Sokaknak az álmok kapuja a Megasztár

Németh Vanda nem volt jól, amikor énekelnie kellett. „Nagy pillanatot” szeretett volna okozni a zsűrinek, de rosszul lett az éneklés előtt, így nem sikerült a legjobb formáját hozni. Édesanyja szerint hosszú volt a forgatási nap, nem a legjobb pillanatban kellett énekelnie.

Mindketten folytatják a Megasztárban

Németh Vanda Marics Petihez került, a személyiségét mindig imádta. Az anyuka szerint mindketten jobbak lesznek a folytatásban. „Valamilyen meglepetésfeladat lesz... Azzal lehet készülni, hogy összeszedjük magunkat lelkileg. Picit jobbra számítottunk, most úgy próbálunk nekiállni, hogy többet mutatunk magunkból. Erikával pedig rokonlelkek vagyunk” – magyarázta a Mokkában.

Németh Beáta szerint az országnak más sok kiváló énekest felfedező Megasztárban a legfontosabb, hogy meg kell nyerni a közönséget, hogy a nézők együttérezzenek a fellépővel. Az időzítés is számít, vélekedett az édesanya, aki szerint nem a győzelem a lényeg, hanem az, hogy önmagát adja az ember.