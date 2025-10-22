Ezért lett öt Digitális Polgári Kör tagja is Nemcsák Károly

A TV2 Mokka című műsorának vendégeként Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színművész ezúttal a párbeszéd fontosságáról osztotta meg gondolatait. A József Attila Színház igazgatójaként is ismert művész elárulta, miért tartja lényegesnek a békés vita kultúráját, és miért csatlakozott öt különböző Digitális Polgári Körhöz – köztük a Zebra Körhöz is. A művészt Proksa Szandra konferálta fel, aki kiemelte: Nemcsák Károly a nyugodt, konszenzusra építő beszélgetések híve, és ezt nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is képviseli.

Nemcsák Károly Zebra Kör mellett további négy DPK tagja (Fotó: Mw archív)

Nemcsák Károly Orbán Viktor felhívására nem tudott nemet mondani

Nemcsák szerint az elmúlt években különösen felértékelődött a békés párbeszéd szerepe, és a polgári körök lehetőséget teremtenek arra, hogy különböző gondolkodású emberek is közös nevezőre jussanak: „Azért vagyok öt polgári kör tagja, mert mindegyik körhöz van valami közöm” – mondta, majd hozzátette, hogy döntését Orbán Viktor nyári felhívása is inspirálta:

Valójában azért csatlakoztam a polgári körökhöz, mert, amikor Orbán Viktor meghirdette nyáron, hogy egy olyan kör alakul, ahol azok az emberek is részt vehetnek, akik nem feltétlenül harcos természetűek. A békés megoldás és a párbeszéd híve vagyok

– árulta el.

A szeretet és az értékek mellett áll a gyűlölettel szemben

A színművész szerint a mai világban egyre több a feszültség és a megosztottság, miközben sokkal több figyelmet kellene fordítani az emberi értékekre és a szeretetre: „Sok dologra fel kell hívnunk a figyelmet, ami nem a konfliktusokra, hanem a szeretetre és az értékekre épül” – hangsúlyozta.

Nemcsák Károly szerint a párbeszéd a kulcs a megértéshez (Fotó: Máté Krisztián)

A város szégyenfoltja ma már lenyűgöző látványosság

Nemcsák arról is beszélt, hogy milyen nagy változásokat látott az elmúlt években Budapesten. A Várkert Bazárt például egykor a főváros „szégyenfoltjának” nevezte, ma viszont már büszkén tekint rá: „Ha valaki most végigmegy a rakparton, lenyűgöző látvány tárul elé” – fogalmazott.

A színházigazgató szerint a közös gondolkodás és a nyitottság kulcsfontosságú, legyen szó a közéletről vagy a kulturális élet mindennapjairól: „Nagyon keveset beszélgetünk egymással, sokszínűek vagyunk, úgy gondolom, meg kell érteni, hogy valaki miért gondolkodik másképpen. Meg lehet győzni egymást, vagy pedig egy közös platformra helyezkedni. Mint színház igazgató is azt gondolom, hogy egy olyan konszenzust alakítsak ki a színházon belül, ami mindenkinek megfelelő és jó” – mondta.