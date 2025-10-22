Ezért lett öt Digitális Polgári Kör tagja is Nemcsák Károly

A TV2 Mokka című műsorának vendégeként Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színművész ezúttal a párbeszéd fontosságáról osztotta meg gondolatait. A József Attila Színház igazgatójaként is ismert művész elárulta, miért tartja lényegesnek a békés vita kultúráját, és miért csatlakozott öt különböző Digitális Polgári Körhöz – köztük a Zebra Körhöz is. A művészt Proksa Szandra konferálta fel, aki kiemelte: Nemcsák Károly a nyugodt, konszenzusra építő beszélgetések híve, és ezt nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is képviseli.
Nemcsák szerint az elmúlt években különösen felértékelődött a békés párbeszéd szerepe, és a polgári körök lehetőséget teremtenek arra, hogy különböző gondolkodású emberek is közös nevezőre jussanak: „Azért vagyok öt polgári kör tagja, mert mindegyik körhöz van valami közöm” – mondta, majd hozzátette, hogy döntését Orbán Viktor nyári felhívása is inspirálta:
Valójában azért csatlakoztam a polgári körökhöz, mert, amikor Orbán Viktor meghirdette nyáron, hogy egy olyan kör alakul, ahol azok az emberek is részt vehetnek, akik nem feltétlenül harcos természetűek. A békés megoldás és a párbeszéd híve vagyok
– árulta el.
A színművész szerint a mai világban egyre több a feszültség és a megosztottság, miközben sokkal több figyelmet kellene fordítani az emberi értékekre és a szeretetre: „Sok dologra fel kell hívnunk a figyelmet, ami nem a konfliktusokra, hanem a szeretetre és az értékekre épül” – hangsúlyozta.
Nemcsák arról is beszélt, hogy milyen nagy változásokat látott az elmúlt években Budapesten. A Várkert Bazárt például egykor a főváros „szégyenfoltjának” nevezte, ma viszont már büszkén tekint rá: „Ha valaki most végigmegy a rakparton, lenyűgöző látvány tárul elé” – fogalmazott.
A színházigazgató szerint a közös gondolkodás és a nyitottság kulcsfontosságú, legyen szó a közéletről vagy a kulturális élet mindennapjairól: „Nagyon keveset beszélgetünk egymással, sokszínűek vagyunk, úgy gondolom, meg kell érteni, hogy valaki miért gondolkodik másképpen. Meg lehet győzni egymást, vagy pedig egy közös platformra helyezkedni. Mint színház igazgató is azt gondolom, hogy egy olyan konszenzust alakítsak ki a színházon belül, ami mindenkinek megfelelő és jó” – mondta.
A beszélgetés során a világ aktuális kihívásai is szóba kerültek, amelyek szerinte nem hagyhatók figyelmen kívül:
Elég sok nehézséggel küszködik a világ, azokra a jelenségekre is föl lehet hívni a figyelmet, ami az életünk nyugodt részét fenyegeti. Ha a migránsáramlatra gondolunk: egy meglévő kultúrára, ha egy másféle kultúra helyet kap, azzal hogyan lehet élni, egyáltalán együtt lehet-e élni
– tette fel a kérdést.
Végül a Békemenetről is kifejtette véleményét, amelyet támogatandó, pozitív kezdeményezésnek tart: „Bízom benne, hogy sikeres lesz. Én munkával fogom tölteni a holnapi napot is. A Békemenet biztosan igazi békemenet lesz” – mondta mosolyogva a színházigazgató.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.