Palik László a Legyen Ön is Milliomos! előtt tanult újra járni: a forgatás alatt is ápolni kellett!

Hétfő este visszatér a TV2 képernyőjére a világ és Magyarország kedvenc kvízműsora a Legyen Ön is Milliomos! A kvízmester Palik László szó szerint a forgatás miatt tanult meg újra járni, miután nyár közepén, egy sportsérülés miatt meg kellett műteni. A műsorvezetővel a felépüléséről, a forgatásokról és úgy általában egy tévéműsor sikerének titkáról beszélgettünk egy nappal a show következő évadának startja előtt.
Bors: Adja magát a kérdés: Hogy van, alig néhány hónappal a súlyos sérülése után?
Palik László: Köszönöm a kérdést, tökéletesen.
A lábam mára hibátlanul működik és pontosan ugyanakkora elánnal tudok már sportolni, mint az achilles szakadás előtt.
Szerencsére már elég idős vagyok ahhoz, hogy az orvosi tanácsok betartása mellett azt is tudjam, mi kell a szervezetemnek ahhoz, hogy regenerálódjon, akár egy sérülés után is. Talán vannak, akik önfejűségnek tarthatják, hogy gyors tempót diktáltam magamnak a gyógyulási folyamat alatt, sőt három héttel a műtét után már lábra is álltam. Tapasztalatból oldom meg az ilyen kihívásokat és az is tény, hogy egész jó találati aránnyal.
Bors: Mit tanított önnek ez a sérülés?
P.L.: Remélem inkább őszintének, mintsem flegmának hat a válaszom, de őszintén mondom, hogy semmit. Azon egyszerű oknál fogva, hogy az aktív sporttal egyszerűen együtt jár a sérülés lehetősége, vagyis néha megesik. Egyébként, amikor elszakadt az Achillesem, majdnem az első gondolatom az volt, hogy ez cool, hiszen szerintem hatvanhárom évesen megint sportsérülést szerezni, az a legkevésbé sem ciki, vagyis egyenesen menő. No meg persze fájdalmas… Ez ilyen, aki mint én kimegy a napra az nem lepődik meg ha lebarnul.
Bors: Nem sokkal a sérülése után már kezdődtek is a Legyen Ön is Milliomos! Új évadának forgatásai. Nem lehetett könnyű...
P.L.: Nem volt olyan nehéz. Az ember ki tudja számítani, hogy lehet működtetni valamit, ami első ránézésre nem éppen működőképes. Én ezt csináltam, végiggondoltam a hogyant és utána már csak le kellett bonyolítani.
A napi forgatásoknak megvan a maga ritmusa, vagyis pontosan tudtam, mikor vannak szünetek, leállások és olyankor „beszaladtam” az öltözőbe, felpolcoltam a lábam és jégakkukat tettem a sérült területre.
Elég volt néhány perc és újra tudtam működni. Sokkal inkább a műtét és a forgatás előtti szűk három hát jelentett kihívást, hiszen ennyi időm volt arra, hogy megtanuljak sérült lábbal járni. De ez is sikerült, utána pedig rögtön megműtötték és ma már jobb mint új korában.
Bors: A Legyen Ön is Milliomos előző évada hatalmas sikert hozott. Várható bármiféle változás, változtatás a formátumban?
P.L.:A kérdésében ott rejlik a válasz is. A csapatsportok alapszabálya, hogy a győztes összeállításon nem szabad változtatni.
Márpedig a Legyen Ön is Milliomos! előző évada, majd a nyári epizódok is nagyon jó nézettséggel mentek. Eddig minden egyes epizód magasan nyerte a saját sávját és 2024-ben és eddig idén is a legnézettebb televíziós vetélkedő volt Magyarországon. mindent is verő nézettséggel mentek. A saját sávjában toronymagasan verte a konkurenciát. Ha változtatnánk bármin is, azzal a nézőket csapnánk be, hiszen ők pontosan azt várják és arra számítanak, amit és ahogyan megszerettek. Egyet biztosan mondhatok: Ez is egy y nézők által már elfogadott, megszokott, Legyen Ön is Milliomos! évad lesz! Amit célul tűztünk ki magunk elé, azt a legjobbik tudásunk szerint elvégeztük. Ínnentől pedig a nézők kezében vagyunk. Kedd reggel, természetesen nagy izgalommal nézek majd rá a nézettségi adatokra, ahogyan azt azt követő reggeleken is, te többet tenni annál, amit már megtettünk idáig, nem tudunk. Ez már az izgatott várakozás ideje számunkra, a mulhatatlan kíváncsiságé, hogy a néző hogy fogadja azt amit csináltunk.
A műsorkészítés egy rém bonyolult, ugyanakkor rém egyszerű történet is.
Ha a végeredmény jó, akkor a néző nézi, ha pedig rossz, akkor elkapcsol.
Bors: Azt látjuk, hogy műsorvezetőként felkészülten ül a kamera elé. De mennyire szól bele, vagy van jelen a háttérmunka folyamataiba?
P.L.: Engem, ahogy oly sokunkat, Vitray Tamás képzett televízióssá. Ennél fogva, nem is tudok másképp viszonyulni egy műsorhoz, mint ahogyan tőle elleshettem. Ahhoz, hogy okkal és határozottan mondhassam egy kész epizódról, hogy szerintem rendben van, minden munkafolyamatban részt kell vennem. Ha nem így tenném, nem is érezném magam komfortosan a műsorvezetői székben sem. Ott vagyok az előkészületeknél, a felvételeknél és az utómunkánál is. A kollégáim is ezt a mentalitást szokták meg tőlem az elmúlt negyven évben. Arra, ami végül adásba kerül, a következőképpen gondolok: Ha nyerünk, akkor az egy eredményes csapatmunka volt, hisz a televíziózás egy nagyon kollektiv műfaj, olyan hogy én tévét csinálok olyan nincs! Ha azonban veszítünk, akkor tudom, hogy én rontottam el valamit. A győzelem közös, a vereség az én fejemben egyéni és ez így van rendjén. Ugyanakkor be kell valljam, nálam kritikusabban senki nem szemléli a saját teljesítményemet. A Lacit én irtom a legjobban…
Bors: Mi történik akkor, ha a stúdióban, felvétel közben derül ki, hogy az önnel szemben ülő játékos rosszul viseli az éles helyzetet és nem az előre eltervezett módon alakul a játék?
P.L.: Az a helyzet, hogy eddig nem nagyon történt ilyesfajta, nem várt gikszer, de valóban megeshet, hogy egy játékos „lefagy” a kamerák, a közönség és a stúdió látványától.
Persze az esély kicsi, hiszen egy remek háttércsapat dolgozik azon, hogy a legjobbak kerüljenek be a játékba és ott a lehető legkomfortosabban érezzék magukat.
Vagyis a totális pánik lehetőségét minimalizáljuk. Ha mégis egy nem várt helyzetbe keverednénk, netán olyan elem csúszik be a felvétel közben, amivel nem számoltunk, akkor azt hiszem, én maradnék az utolsó mentsvár és minden, rendelkezésemre álló eszközt latba vetnék, hogy a játékost visszahozzam a számára ideális, biztonságos komfortzónába. Egyébként a sorkérdés is egy remek, utolsó szűrő, hiszen az az első, igazi stresszhelyzet, amivel a játékosok találkoznak. Aki azt az akadályt jól veszi, az már szinte biztos, hogy remek játékos lesz.
Hétfő este 21:20-tól indul a Legyen Ön is Milliomos! új évada:
