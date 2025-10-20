Palik László a Legyen Ön is Milliomos! előtt tanult újra járni: a forgatás alatt is ápolni kellett!

Hétfő este visszatér a TV2 képernyőjére a világ és Magyarország kedvenc kvízműsora a Legyen Ön is Milliomos! A kvízmester Palik László szó szerint a forgatás miatt tanult meg újra járni, miután nyár közepén, egy sportsérülés miatt meg kellett műteni. A műsorvezetővel a felépüléséről, a forgatásokról és úgy általában egy tévéműsor sikerének titkáról beszélgettünk egy nappal a show következő évadának startja előtt.

Palik László hétfőn este a Legyen Ön is Milliomos! stúdiójából köszönti a TV2 nézőit (Fotó: TV2)

Palik László a Legyen Ön is Milliomos! Forgatása előtt sérült meg súlyosan

Bors: Adja magát a kérdés: Hogy van, alig néhány hónappal a súlyos sérülése után?

Palik László: Köszönöm a kérdést, tökéletesen.

A lábam mára hibátlanul működik és pontosan ugyanakkora elánnal tudok már sportolni, mint az achilles szakadás előtt.

Szerencsére már elég idős vagyok ahhoz, hogy az orvosi tanácsok betartása mellett azt is tudjam, mi kell a szervezetemnek ahhoz, hogy regenerálódjon, akár egy sérülés után is. Talán vannak, akik önfejűségnek tarthatják, hogy gyors tempót diktáltam magamnak a gyógyulási folyamat alatt, sőt három héttel a műtét után már lábra is álltam. Tapasztalatból oldom meg az ilyen kihívásokat és az is tény, hogy egész jó találati aránnyal.

Bors: Mit tanított önnek ez a sérülés?

P.L.: Remélem inkább őszintének, mintsem flegmának hat a válaszom, de őszintén mondom, hogy semmit. Azon egyszerű oknál fogva, hogy az aktív sporttal egyszerűen együtt jár a sérülés lehetősége, vagyis néha megesik. Egyébként, amikor elszakadt az Achillesem, majdnem az első gondolatom az volt, hogy ez cool, hiszen szerintem hatvanhárom évesen megint sportsérülést szerezni, az a legkevésbé sem ciki, vagyis egyenesen menő. No meg persze fájdalmas… Ez ilyen, aki mint én kimegy a napra az nem lepődik meg ha lebarnul.

Bors: Nem sokkal a sérülése után már kezdődtek is a Legyen Ön is Milliomos! Új évadának forgatásai. Nem lehetett könnyű...

P.L.: Nem volt olyan nehéz. Az ember ki tudja számítani, hogy lehet működtetni valamit, ami első ránézésre nem éppen működőképes. Én ezt csináltam, végiggondoltam a hogyant és utána már csak le kellett bonyolítani.

A napi forgatásoknak megvan a maga ritmusa, vagyis pontosan tudtam, mikor vannak szünetek, leállások és olyankor „beszaladtam” az öltözőbe, felpolcoltam a lábam és jégakkukat tettem a sérült területre.

Elég volt néhány perc és újra tudtam működni. Sokkal inkább a műtét és a forgatás előtti szűk három hát jelentett kihívást, hiszen ennyi időm volt arra, hogy megtanuljak sérült lábbal járni. De ez is sikerült, utána pedig rögtön megműtötték és ma már jobb mint új korában.