Legyen Ön is milliomos!: Ezért fél Palik László, ha a játékosok az ő segítségét kérik

Új évaddal debütált vasárnap este a népszerű kvízműsor, amelynek ezúttal is Palik László a házigazdája. A Legyen Ön is milliomos! műsorvezetője nemrég elárulta, hogy a forgatást szakadt Achilles-ínnal csinálta végig, amely után rögtön meg kellett műteni. Más érdekességet is elárult...

A Legyen Ön is milliomos! műsorvezetője szereti, ha a játékos tőle kér segítséget, de kissé aggasztó is ez a helyzet (Fotó: TV2)

A Legyen Ön is milliomos! műsorvezetőjének hatalmas felelőssége van

Hatalmas sikert aratott a TV2-n a tavaly hosszabb pihenő után visszatérő világhírű kvízműsor. A Legyen Ön is milliomos! vetélkedő szabályai kicsit módosultak, az eddigi három segítség helyett, már négy lehetőséggel élhetnek a játékosok, mégpedig kérhetik a műsorvezető segítségét is. Palik László örül, ha őt kérdezi a vele szemben ülő, de közben tisztában van vele, mekkora felelősség ez, hiszen akár 50 millió forint is lehet a tét. Lapunk kíváncsi volt, van-e benne félelem, hogy esetleg rossz választ ad.

„Nagyon röviden tudok erre válaszolni: csak az van bennem” – kezdte Palik László.

Abban a pillanatban, ahogy megszólítanak ebben a kérdéskörben, és kérik a segítségemet, hirtelen a tudat- és ösztönrendszerem játékossá tesz, ezért is mondom nagyon őszintén, hogy nem kívánkozom odaülni a játékos székbe. Abban a pillanatban az az érzésem, hogy egy majrévasat szorongatok. Nem csak azért, mert az van bennem, hogy na most akkor kiderül, milyen buta is vagy te Laci fiam. Sőt, ennél is bonyolultabb a helyzet, önbeszélgetés zajlik bennem, mert hirtelen rám szakad egy felelősség. Mert, ha én azt mondom, hogy sejtem, vagy tudom a választ, azzal orientálom, beállítom egy irányba azt, aki velem szemben ül. És ha hibázok, kinyírom a reményeit, kinyírom az álmait!

Stohl András és testvére együtt játszottak a műsorban, nagyon megható pillanatokat okoztak a nézőknek és a műsorvezetőnek is (Fotó: TV2)

A legendás műsorvezető nem tagadja, ezeket a helyzeteket nagyon nehezen éli meg. Ráadásul olyan is van, hogy fogalmas sincs neki sem a helyes válaszról.