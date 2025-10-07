Ebben a pillanatban tette meg a bejelentést a TV2: ennek sokan fognak örülni

A nyári hónapokban már láthatott néhány epizódot a közönség az új évadból, most azonban hétköznap esténként vadonatúj részek érkeznek, természetesen Palik László műsorvezetésével.

Visszatér a TV2 sikerműsora, a Legyen Ön is milliomos! / Fotó: TV2

A Legyen Ön is milliomos! számomra mindig többről szólt, mint puszta kérdésekről és válaszokról. Ez a műsor olyan ritka alkalom, amikor a tudás, a kíváncsiság és az emberi történetek találkoznak. Jó látni, hogy itt nem feltétlenül csak a versengésé a főszerep, hanem az együtt gondolkodásé, a biztatásé, és ez az a fajta szórakozás, ami mellett az ember jól érzi magát, akár játékosként, akár nézőként. Öröm egy olyan műsort alkotni, ahol a feszültség izgalmas, de sosem kellemetlen – és ahol mindenki egy kicsit gazdagabban távozik, akár pénzzel, akár élménnyel

– fogalmazta meg gondolatait a műsor kapcsán Palik László.



A műsorban továbbra is izgalmas kérdések, komoly nyeremények és feszültséggel teli pillanatok várják a nézőket. A játékosok tudása és szerencséje akár milliós nyereményhez is vezethet, miközben a nézők otthonról együtt gondolkodhatnak velük és részesei lehetnek a játékélménynek.

