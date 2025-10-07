Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Ebben a pillanatban tette meg a bejelentést a TV2: ennek sokan fognak örülni

TV2
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 21:25
Október 20-án vadonatúj részekkel tér vissza a képernyőre a Legyen Ön is milliomos!, Magyarország egyik legismertebb és legnépszerűbb televíziós kvízműsora, ahol a tét nem kisebb, mint ötvenmillió forint!
A nyári hónapokban már láthatott néhány epizódot a közönség az új évadból, most azonban hétköznap esténként vadonatúj részek érkeznek, természetesen Palik László műsorvezetésével.

Visszatér a TV2 sikerműsora, a Legyen Ön is milliomos! /  Fotó:  TV2

A Legyen Ön is milliomos! számomra mindig többről szólt, mint puszta kérdésekről és válaszokról. Ez a műsor olyan ritka alkalom, amikor a tudás, a kíváncsiság és az emberi történetek találkoznak. Jó látni, hogy itt nem feltétlenül csak a versengésé a főszerep, hanem az együtt gondolkodásé, a biztatásé, és ez az a fajta szórakozás, ami mellett az ember jól érzi magát, akár játékosként, akár nézőként. Öröm egy olyan műsort alkotni, ahol a feszültség izgalmas, de sosem kellemetlen – és ahol mindenki egy kicsit gazdagabban távozik, akár pénzzel, akár élménnyel

 – fogalmazta meg gondolatait a műsor kapcsán Palik László.

A műsorban továbbra is izgalmas kérdések, komoly nyeremények és feszültséggel teli pillanatok várják a nézőket. A játékosok tudása és szerencséje akár milliós nyereményhez is vezethet, miközben a nézők otthonról együtt gondolkodhatnak velük és részesei lehetnek a játékélménynek.
 

A Legyen Ön is milliomos! új epizódjai október 20-tól láthatók – a TV2 képernyője előtt ülve bárki átélheti a nagy kérdések izgalmát és a helyes válaszok örömét.
 

 

