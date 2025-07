Kitálalt Palik László a Legyen Ön is milliomos!-ról: Nem vagyok benne biztos, hogy én erre mernék vállalkozni játékosként!

Idén is rögzítettünk civil játékosokkal felvételeket és olyanokat is, amikor ismert emberek a párjukkal játszanak. Alapvetően már az különbség, hogy a játékban a sztárok párban vannak. Valaki olyannal, akit vagy mi is ismerünk, vagy egyáltalán nem ismerünk, mert közeli hozzátartozója, gyereke, testvére, férje vagy felesége, ami szerintem nagyon különleges dolog. Valójában ott tényleg a hétköznapi életből hozott képet látjuk, amit nem feltétlen látunk egyébként A hétköznapokban. Ha én például belegondolok, hogy ott ülnék a játékos székében az egyik gyerekemmel, az sok szempontból egy megmagyarázhatatlan gazdag érzés lenne, miközben a majré is bennem lenne, hogy egyrészt annyira remélném, hogy ugyanannyira okosnak fogják látni a nézők is a gyerekemet, mint ahogy én látom. Vagy jaj istenem, most le ne járassam magam a gyerek előtt, és még sorolhatnám. Szerintem ezzel tudtam érzékeltetni mennyire tisztelem és szeretem azokat vállalkozó kedvű ismert embereket, akik jönnek és merik megmérettetni magukat. Ehhez szerintem igenis kell bátorság!