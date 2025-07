Legyen Ön is milliomos!: Szívszorító, erre költi milliós nyereményét Szinetár Dóra és férje

Vasárnap este ismét híres emberek és párjaik érkeztek a legendás vetélkedő stúdiójába, hogy megküzdjenek a főnyereményért. A Legyen Ön is milliomos! műsorban a tudás, most akár 50 millió forintot is érhet, így Szinetár Dóra és Makranczi Zalán, valamint Fésűs Nelly és Horváth Csenge is hatalmas izgalommal ültek le a Palik László műsorvezetővel szembeni játékos székekre.

A Legyen Ön is milliomos stúdiójából nyertesként távozott Szinetár Dóra férjével, Makranczi Zalánnal (Fotó: TV2)

A Legyen Ön is Milliomos! műsorvezetőjét meghatotta Szinetár Dóráék felajánlása

Újabb sztárokkal és párjaikkal izgulhattak együtt a nézők vasárnap este a TV2 vetélkedőjét nézve. A Legyen Ön is milliomos! stúdiójába most elsőként Szinetár Dóra és férje, Makranczi Zalán érkeztek, akik nem is titkolták, mennyire izgulnak. A népszerű színész házaspár egymás kezét fogva vágott bele a játékba, először a negyedik kérdésnél akadtak meg, kiderült, hogy sport témában egyikük sincs otthon. Palik László műsorvezető segítségét kérték, akik nagy szerencséjükre tudta a jó választ. A négyből, a második segítséget a 9., másfél millió forintot érő kérdésnél használták fel, a közönséget kérdezték meg, akik szintén jó választ adtak, így már volt fix 1,5 millió forintjuk.

Első segítségként Palik Lászlót kérdezte a népszerű színész házaspár (Fotó: TV2)

A következő körben ugyan elhasználták utolsó segítségüket is, de végül jó választ adtak, így már biztos 2 millió forint boldog nyerteseinek érezhették magukat. Mivel a következő kérdésre rossz választ adtak, végül ennyi pénzzel térhettek haza.

„Egy élmény volt! Egyrészt imádtam veletek játszani, zseniálisak vagytok, így együtt meg egyenesen csuda volt, és nyertetek kettő millió forintot!”

– mondta Palik László a Szinetár Dóra Makranczi Zalán házaspárnak, akik szájra puszival ünnepelték meg boldogságukat.

Egy részét haza visszük, megünnepeljük és gyermekeinkre fordítjuk, a másik részét meg a legkisebb gyermekünkön keresztül szeretnénk egy olyan helynek felajánlani, ahová vele járunk fejlesztésekre és ami egy csodálatos hely, és mi őket szeretnénk támogatni!

– utalt a színésznő az enyhe fokozatú Down-szindrómás kisfiára.