Most érkezett: Palik Lászlót azonnal műtőbe kellett vinni

Nemrég nyilvánosságra hozta a TV2, hogy új évaddal debütál a Legyen Ön is milliomos!, amelynek ezúttal is Palik László lesz a házigazdája. A műsorvezető most meglepő titkokat árult el a forgatásról.

Palik László egy sérüléssel forgatta végig a Legyen Ön is milliomos! második évadát (Fotó: Tv2)

Palik László: „Szokás szerint hülye voltam”

A reggeli műsorban kiderült, hogy Palik Laci megsérült és így forgatta le az évadot. „Szokás szerint hülye voltam, sport közben elszakítottam az Achillesem. Tudtam, hogy ez lesz, be volt gyulladva, de mondtam, hogy majd én megoldom, ráterhelek” - kezdte Laci, majd hozzátette, hogy a Legyen Ön is milliomos! forgatása előtt történt a sérülés.

Tudtam, hogy a lábadozási idő a forgatás előtt nem fog beleférni, mert ez a műtét három hét fekvőgipsszel, majd öt hét járógipsszel jár. Úgy döntöttem, hogy megpróbálok járni az elszakadt Achillessel, le is forgattuk a Milliomost, majd a forgatás másnapján feküdtem be a kórházba és a doktor úr megfércelte

– mondta el a kvízmester, aki Szabó Zsófi kérdésére hozzátette, bár a sérülés kellemetlen, ő nincs kényszerpihenőn, sőt!

A legnagyobb problémám az volt, hogy van egy amolyan emberkísérletem, aminek én vagyok az alanya, hogy nem telhet úgy el nap, hogy minimum 30 percet nem sportolok. Ez egy 12 éve tartó folyamat. A műtét reggelén hajnali négykor felkeltem és még edzettem egyet. A beavatkozás másnapján hazamentem, és akkor már ültem is fel az airbike-ra, mert rájöttem, hogy annak van két lábtartója és lehet csak húzni és így minden rendben volt.

Palik László természetesen beavatta a nézőket a vasárnap induló vetélkedő kulisszatitkaiba is. „Azt, hogy hogy sikerült, azt a néző fogja eldönteni. Az, hogy mi imádtuk csinálni, az annyit jelent, hogy jó volt vele lenni, ezzel dolgozni megint, de a néző dönti el valójában, hogy fogja-e szeretni. Mi, tévések teljesen bele vagyunk szeretve ebbe a formátumba, ami önmagától hoz elképesztő pillanatokat” - vallotta be Palik Laci.

„Ez olyan, mint egy szellemi ágyjelent, borzalmasan intim. Odaül valaki abba a székbe, aki, mint én anno, Vágó Pistán keresztül felnőtt ezzel a műsorral. Néztem és mindent megfejtettem, amit meg nem, azon könnyen túlléptem és a következőt újra próbáltam megoldani.”

Amikor beül egy ilyen ember a műsorba, megjönnek a zenék, az effektek, az rögtön beindítja a szellemi nyálelválasztást. Ez pedig egy olyan stressz-szintet ad, hogy valójában én ott egy biodíszlet vagyok, mert mindent a formátum intéz el és ettől ott levetkőzik az emberi agy. Ezt akkor érzem a legjobban, mikor a segítségek közül engem választanak a játékosok. Abban a pillanatban, ott hirtelen váltanom kell, kooperatívnak kell lennem és azonnal felmegy a vérnyomásom, hogy mi lesz, ha rosszat javaslok? Hiszen én sem tudom előre a válaszokat.

Palik László Marsi Anikót is vendégül látta már a műsorban

A tavalyi évadban olyan hírességek is helyet kaptak az ominózus székben, mint Rubint Réka és Schobert Norbi, Sipos Tomi és Sipos Peti, Ábel Anita és Jaskó Bálint, valamint Gönczi Gábor és Marsi Anikó is, Palik Lászlóval szemben egyébként parádés triót alkottak. Az ő kapcsolatuk ugyanis messze túlmutat a kollegiális viszonyon: annyira, hogy bár erről korábban még nem nyilatkoztak, de tizenkilenc évvel ezelőtt, 2005 októberében Marsi Anikó és Palik László esküvőjén Gönczi Gábor zenekara, a Smile húzta a talpalávalót. A most vasárnap induló új évad első adásban a Hunyadi sztárjaival, Kádár L. Gellérttel és Medveczky Balázzsal, valamint Stohl Andrással és nővérével, Viktóriával játszik majd.

Legyen Ön is milliomos! vasárnap este 20 órától új résszel a TV2 képernyőjén!