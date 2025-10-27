Kulcsár Edina négyszer is magára varratta G.w.M-et

Az egykori szépségkirálynő és férje, Varga Márk igazi boldog házaspárként élnek és nevelik gyermekeiket. Kulcsár Edina négy gyermek után még egy ötödiket is fontolgat szerelmével. G.w.M korábban elmesélte a Borsnak, hogy mit jelent számára a családja. Nehéz gyermekkora után sokkal jobban tudja értékelni, hogy ilyen fantasztikus családot építettek fel Edinával.

Kulcsár Edina férje mellett rátalált a boldogságra (Fotó: Mediaworks)

Kulcsár Edina és G.w.M egymáson viselik a másikat

Kapcsolatuk most új szintre emelkedett: Edina megmutatta eddigi legnagyobb tetoválását, amely párját G.w.M-et ábrázolja a korábbi szépségkirálynő oldalán.

Kulcsár Edina az Instagram-oldalán rajongói kérdésekre válaszolt, egy kérdező pedig a tetkói iránt érdeklődött, amelyre bő választ adott. Saját bevallása szerint idén belehúzott a tetováltatásba. Jelenleg tizenegy alkotással rendelkezik az influenszer, ezek közül négy férjével, Márkkal kapcsolatos. Edina ehhez annyit fűzött hozzá:

Tudjátok, a szerelem öl, butít és nyomorba dönt!

Tetoválásai mind jelképeznek valamit a számára, ezeket a kis szösszeneteket el is mesélte az Instagram-történetében.

G.w.M. arcképe Kulcsár Edina oldalán (Fotó: Kulcsár Edina / Instagram)

Kulcsár Edina négy tetoválást készíttetett G.w.M-ről

Edina úgy tűnik, hisz a spirituális dolgokban, ugyanis horoszkópja is megtalálható a lábán, valamint egy 11:11 felirat, amely az álmok beteljesülését jelenti.

Van a csuklómon egy pici, ez nagyon régi, és van további 4. Az egyik a karomon hátul egy triumvirátus szimbólum, aminek a vonalai az anyukám a mamám és az én születési dátumainkkal van helyettesítve. A másik karomon hátul az áll, hogy Familia, a karom belső felén egy isteni szimbólum és a gerincemen végig a gyerekeimnek a születési dátuma

– írta a képhez G.w.M felesége, amelyen remekül kivehető Varga Márk portréja az oldalán.

Nemcsak Edina fejezi ki szeretetét tetoválások formájában, G.w.M már magára varratta felesége nevét, legutóbb pedig arcát, amely a rapper hátán található.

„Szerettem volna az arcképét is magamon tudni, ezzel is bizonyítva azt, hogy ő örökre az életem része, akivel az idők végezetéig együtt akarok lenni. Ezek után mindig velem lesz” – nyilatkozta korábban a zenész.