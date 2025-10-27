BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Kulcsár Edina négyszer is magára varratta G.w.M-et

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 20:25
A rapper és felesége között még mindig dúl a szerelem, talán még erősebben is, mint eddig bármikor. Kulcsár Edina férje önarcképét is magán viseli a nap minden percében.
Az egykori szépségkirálynő és férje, Varga Márk igazi boldog házaspárként élnek és nevelik gyermekeiket. Kulcsár Edina négy gyermek után még egy ötödiket is fontolgat szerelmével. G.w.M korábban elmesélte a Borsnak, hogy mit jelent számára a családja. Nehéz gyermekkora után sokkal jobban tudja értékelni, hogy ilyen fantasztikus családot építettek fel Edinával.

Kulcsár Edina és G.w.M közös tetkót csináltatott
Kulcsár Edina férje mellett rátalált a boldogságra (Fotó: Mediaworks)

Kulcsár Edina és G.w.M egymáson viselik a másikat

Kapcsolatuk most új szintre emelkedett: Edina megmutatta eddigi legnagyobb tetoválását, amely párját G.w.M-et ábrázolja a korábbi szépségkirálynő oldalán.

Kulcsár Edina az Instagram-oldalán rajongói kérdésekre válaszolt, egy kérdező pedig a tetkói iránt érdeklődött, amelyre bő választ adott. Saját bevallása szerint idén belehúzott a tetováltatásba. Jelenleg tizenegy alkotással rendelkezik az influenszer, ezek közül négy férjével, Márkkal kapcsolatos. Edina ehhez annyit fűzött hozzá: 

Tudjátok, a szerelem öl, butít és nyomorba dönt!

Tetoválásai mind jelképeznek valamit a számára, ezeket a kis szösszeneteket el is mesélte az Instagram-történetében.

Kulcsár Edina magára varratta szerelmét
G.w.M. arcképe Kulcsár Edina oldalán (Fotó: Kulcsár Edina / Instagram)

Kulcsár Edina négy tetoválást készíttetett G.w.M-ről

Edina úgy tűnik, hisz a spirituális dolgokban, ugyanis horoszkópja is megtalálható a lábán, valamint egy 11:11 felirat, amely az álmok beteljesülését jelenti.

Van a csuklómon egy pici, ez nagyon régi, és van további 4. Az egyik a karomon hátul egy triumvirátus szimbólum, aminek a vonalai az anyukám a mamám és az én születési dátumainkkal van helyettesítve. A másik karomon hátul az áll, hogy Familia, a karom belső felén egy isteni szimbólum és a gerincemen végig a gyerekeimnek a születési dátuma

 – írta a képhez G.w.M felesége, amelyen remekül kivehető Varga Márk portréja az oldalán.

Nemcsak Edina fejezi ki szeretetét tetoválások formájában, G.w.M már magára varratta felesége nevét, legutóbb pedig arcát, amely a rapper hátán található.

„Szerettem volna az arcképét is magamon tudni, ezzel is bizonyítva azt, hogy ő örökre az életem része, akivel az idők végezetéig együtt akarok lenni. Ezek után mindig velem lesz” – nyilatkozta korábban a zenész.

 

