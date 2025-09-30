Kulcsár Edina felfedte titkát: "Ez véget fog vetni a karrieremnek!"

Kulcsár Edina gyermekei rengeteg feladatot adnak a gyönyörű édesanyának a mindennapokban, ő azonban nem éli meg tehernek, sőt. Edina TikTok-oldalán árulta el, mi a véleménye a munka és magánélet egyensúlyáról.

Kulcsár Edina megtalálta az egyensúlyt munka és magánélet között (Fotó: Szabolcs László)

Kulcsár Edina: „Be akartam bizonyítani, hogy nincs igazuk”

Edina 2014-ben nyerte meg a Miss World Hungary-t, szépségkirálynőként pedig azonnal berobbant a köztudatba. Néhány évvel később már gyermeke született, amellyel kapcsolatban rengetegen próbálták figyelmeztetni, ő azonban a saját útját járta és mennyire jól tette! A gyönyörű édesanya szeret nosztalgiázni, így legfrissebb videójában egy kicsit a kezdetekről mesélt.

Amikor eldöntöttem, hogy anyuka szeretnék lenni, sokan riogattak azzal, hogy ez véget fog vetni a karrieremnek, mert az anyaság nem összeegyeztethető az önmegvalósítással; sőt a mai napig lehet ilyeneket hallani

– kezdi Edina, aki saját bevallása szerint is erősen karrierista volt, de volt valami, amire a karrierjénél is jobban vágyott, ez pedig az anyaság.

Senki nem tudott elbizonytalanítani az elképzeléseimben, be akartam bizonyítani, hogy nincs igazuk. Természetesen azzal, hogy gyermekem született, sok minden megváltozott, például megtanultam nemet mondani, ami korábban egyáltalán nem ment. Tudtam priorizálni és elkezdtem sokkal jobban és tudatosabban menedzselni az életemet. Azzal, hogy anyuka lettem, csak még több megkeresésem érkezett és ettől azt éreztem, hogy még értékesebb vagyok.

Kulcsár Edina terhességei kapcsán is sokszor megkapta a kommentelőktől, hogy túl sok plusz kilót szedett fel, aztán, hogy csalással fogyott le, de azért is számonkérték, hogy miért vállal ennyi babát. Ő azonban derekasan helytállt minden kommentháborúban, közben pedig folyamatosan bizonyította, hogy a karriert és a magánéletet nagyon klasszul össze lehet egyeztetni többgyermekes édesanyaként is.

Persze onnantól kezdve, hogy az ember anyuka, mindig felteszi magának a kérdést, hogy vajon jól csinálom-e, jó anyuka vagyok-e, a legrosszabb pedig az egészben az, hogy mindez csak a végén derül ki

– vallotta Edina, majd hozzátette: ha valaki a gyerekek mellett törődik önmagával és a karrierjével is, még nem lesz rossz ember, sőt...