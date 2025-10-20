Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
G.w.M elárulta, mit jelent számára a család

G.w.M
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 18:15
50 CentcsaládKulcsár Edinakarrier
A népszerű rapper az elmúlt időszakban sokat dolgozott új albumán, de közösségi oldalán elárulta, mennyire fontos neki a saját családja. G.w.M azt is hozzátette videójában, hogy kivel dolgozna legszívesebben a népszerű előadók közül.
Bors
A szerző cikkei

Kulcsár Edina férje, G.w.M nemrég a Borsnak beszámolt, milyen nehéz sorsa volt gyerekkorában, ami miatt jobban tudja értékelni a támogató családot, amiben jelenleg is él feleségével és gyermekeivel. A neves rapper számára tehát rendkívül fontos a szeretetteljes családi légkör, amit mindketten próbálnak a legjobb tudásuk szerint fenntartani.

G.w.M és Kulcsár Edina
G.w.M és Kulcsár Edina gyermekei egy rendkívül egészséges légkörben nőhetnek fel (Fotó: Szabolcs László)

Sokszor elmondta már a rapper, hogy mennyit jelent számára kapcsolata Kulcsár Edinával, aki mellett megtalálta a sokáig keresett boldogságát, de most közösségi oldalán válaszolt egyik követőjének, hogy mit is jelent számára a család.

Az egész életet

– válaszolt röviden az előadó, akinek ez a megszólalása többet mond bármely hosszabb Instagram-posztnál, mivel ebből egyértelműen érződik, hogy tényleg a mindenét jelenti a rappernek, hogy egy ilyen boldog és egészséges család várja mindig haza a fellépéseiről.

G.w.M egy híres amerikai rapperrel készítene közös dalt

A családapa magára varratta azt a neves előadót, akivel legnagyobb álma lenne, hogy kiadjanak együtt egy számot. A műfajtól nem szakadt el G.w.M, mivel ugyanúgy egy rap szakmában dolgozó ikont említett meg közösségi oldalán, majd tetoválását is megmutatta.

Itt van a válasz, 50 Cent

– válaszolta követőjének a rapper, aki ezek szerint a híres amerikai énekessel szeretne egy együttműködést.

G.w.M új albuma az eddigieknél is nagyobb lesz a rapper szerint (Fotó: Instagram)

Új albummal érkezik G.w.M

A rapper a héten adja ki hosszú idő után új albumát, amit elmondása szerint nem tudnak egyszerre meghallgatni majd a rajongók, mert kisebb részletekben érkeznek a dalok. A héten, csütörtökön csupán egy számot ad ki a rapper, de reméli, hogy nagy sikert fut be a mostani album is, csakúgy mint az előzőek. G.w.M a jövőbeli koncertjeiről is mesélt Instagram-videójában, amik a családapa szerint sokkal nagyobb bulik lesznek, mint az eddigiek, mivel jövő nyáron egy kisebb turnét is tart, aminek köszönhetően sok vidéki városban is előadhat.

 

