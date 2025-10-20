G.w.M elárulta, mit jelent számára a család

Kulcsár Edina férje, G.w.M nemrég a Borsnak beszámolt, milyen nehéz sorsa volt gyerekkorában, ami miatt jobban tudja értékelni a támogató családot, amiben jelenleg is él feleségével és gyermekeivel. A neves rapper számára tehát rendkívül fontos a szeretetteljes családi légkör, amit mindketten próbálnak a legjobb tudásuk szerint fenntartani.
Sokszor elmondta már a rapper, hogy mennyit jelent számára kapcsolata Kulcsár Edinával, aki mellett megtalálta a sokáig keresett boldogságát, de most közösségi oldalán válaszolt egyik követőjének, hogy mit is jelent számára a család.
Az egész életet
– válaszolt röviden az előadó, akinek ez a megszólalása többet mond bármely hosszabb Instagram-posztnál, mivel ebből egyértelműen érződik, hogy tényleg a mindenét jelenti a rappernek, hogy egy ilyen boldog és egészséges család várja mindig haza a fellépéseiről.
A családapa magára varratta azt a neves előadót, akivel legnagyobb álma lenne, hogy kiadjanak együtt egy számot. A műfajtól nem szakadt el G.w.M, mivel ugyanúgy egy rap szakmában dolgozó ikont említett meg közösségi oldalán, majd tetoválását is megmutatta.
Itt van a válasz, 50 Cent
– válaszolta követőjének a rapper, aki ezek szerint a híres amerikai énekessel szeretne egy együttműködést.
A rapper a héten adja ki hosszú idő után új albumát, amit elmondása szerint nem tudnak egyszerre meghallgatni majd a rajongók, mert kisebb részletekben érkeznek a dalok. A héten, csütörtökön csupán egy számot ad ki a rapper, de reméli, hogy nagy sikert fut be a mostani album is, csakúgy mint az előzőek. G.w.M a jövőbeli koncertjeiről is mesélt Instagram-videójában, amik a családapa szerint sokkal nagyobb bulik lesznek, mint az eddigiek, mivel jövő nyáron egy kisebb turnét is tart, aminek köszönhetően sok vidéki városban is előadhat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.