Kulcsár Edina és G.w.M kitálalt a házasságukról: "Ez nem marketing, hanem igazi szerelem!"

Januárban lesz 4 éve, hogy Kulcsár Edina és G.w.M bejelentették: egymásba szerettek. A kapcsolatuk elején kaptak hideget-meleget, mára azonban az ország egyik legszimpatikusabb párosává váltak, méghozzá úgy, hogy nincs színjáték a kapcsolatuk mögött.

Kulcsár Edina és G.w.M 4 éve szerelmesek (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

„Mi mindig önmagunkat adtuk és adjuk, soha nem játszottunk szerepet!”

Nagyon jólesik, hogy mostanában egyre több pozitív visszajelzést kapunk, és sok embernek változott a véleménye rólunk.

„Ahogy a rosszat sikerült kizárni, úgy a jót mindig beengedjük, és ez mindig feltölt” – kezdte Kulcsár Edina a hot! magazinnak.

„Én azt gondolom, hogy soha nem kell „mindent megmutatni” – folytatta G.w.M. „Ami a miénk, az úgyis látszik, a többi meg maradjon köztünk. De az biztos, most mindenki láthatta, hogy az elmúlt négy év alatt mennyire összekovácsolódtunk és mennyire jól kiegészítjük egymást. Aki eddig kételkedett, mostanra már szerintem azt is látja, hogy ez nem marketing, hanem igazi szerelem!”

Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolata: A nyilvánosság és a magánélet egyensúlya

Edina és Márk szerelme sosem volt ennél erősebb (Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin)

Tisztán emlékeznek arra a pillanatra, amikor rájöttek: több van köztük szimpla barátságnál. Ekkor érezték úgy, mintha pillangók repdesnének a gyomrukban.

„Amikor rengeteget beszélgettünk, akkor jöttem rá, hogy mennyire ugyanolyanok vagyunk.”

Edina tényleg az én tükörképem, csak nőben.

„Onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy ő az igazi” – emlékezett vissza a rapper.

„Ültünk az autóban egymás mellett, egyszer csak ránéztem Márkra” – idézte fel Kulcsár Edina. „Elkapott egy olyan érzés, hogy „Úristen, mennyire jó lenne vele együtt megöregedni!” Azóta is tisztán emlékszem rá, mintha tegnap lett volna.”

Egy ország ismeri őket és követi a mindennapjaikat. Emiatt alapesetben komoly logisztikát igényelne, hogy megtartsák az egyensúlyt a nyilvánosság és az intimitás között. Ez pedig már a kapcsolatuk elején napirendre került.

„Nekünk egyáltalán nincs mit titkolnunk, tényleg pont olyanok vagyunk a négy fal között, mint a nyilvánosság előtt.”

Persze megvan az egészséges privátszféránk, ami csak a miénk. Rengeteg dolgot nem osztunk meg a közösségi oldalainkon.

„Úgy is fogalmazhatnék, hogy amit közzéteszünk, az az életünknek a legkisebb morzsája. Egyedül a gyerekekkel kapcsolatban beszéltük meg, hogy mi az, amit mutatunk, és mi az, amit nem. Erről is csak azért kellett beszélni, mert egy nagy mozaikcsaládban élünk. Minden más teljesen ösztönösen jön belőlünk, és addig jó, ameddig ez a folyamat természetes, nem pedig görcsös” – árulta el az édesanya.