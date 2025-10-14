Kulcsár Edina hetek óta beteg: „Remélem, sikerül végre meggyógyulnom”

Kulcsár Edina rajongói az elmúlt hetekben egyre nyugtalanabbak lettek: a sztáranyuka már több mint három hete küzd a betegséggel, és láthatóan nem sikerül teljesen felépülnie. A sztáranyuka a napokban Instagram-sztoriban mutatta meg, milyen gyógyszerekkel és infralámpával próbálja gyorsítani a gyógyulását.

Kulcsár Edina betegségéről az Instagram-oldalán számolt be (Fotó: Szabolcs László)

Kulcsár Edina: „Kereken egy hét múlva ringbe lépek”

„Kereken egy hét múlva ringbe lépek! Remélem az antibiotikum-kúra után sikerül végre meggyógyulnom, mert már túl régóta vagyok ebben az állapotban” – írta a fotója mellé, ám sokan kétkednek abban, hogy valóban sikerül majd időben visszatérnie az edzésekhez és a mérkőzésre.

A Redditen több rajongó is aggodalmát fejezte ki:

Igazából a kérdés adott. Valaki írta, hogy a két hete tartott mérkőzésen is már nagyon köhögött. Nem veszi észre, hogy teljesen tönkreteszi magát?

– írta egy kommentelő.

Mások inkább a mindennapi stresszt és a nagycsaládos életet említették, mint a folyamatos betegség lehetséges okát.

„Ott van négy, lehet, hogy hat kisgyerek, ők közösségbe járnak, garantált az állandó betegség. Hiába a fertőtlenítés meg a mosás, mindent össze lehet szedni” – jegyezte meg egy másik hozzászóló.

Kulcsár Edina férje, G.w.M mindenben párja mellett áll (Fotó: Markovics Gábor)

Lehet nem is betegség áll minden hátterében?

De nem mindenki gondolja, hogy csupán megfázásról van szó. A közösségi médiában felbukkantak más teóriák is.

Nekem kicsit olyan, mintha épp valamit előkészítene ezzel a sok 'beteg vagyok' poszttal. Vagy lemondja a meccset, vagy lesz valami magyarázat. Nagyon olyan érzésem van, hogy emögött más van.

– írta egy felhasználó.

Akadtak, akik Edina férjével, G.w.M-mel hozták összefüggésbe a dolgot, utalva arra, hogy a rapper nemrég veszített egy mérkőzésen, és Edina talán nem akarja „túlszárnyalni” őt.

„Márk vesztett, ő se nyerhet – gondolom, az égő lenne, úgyhogy várom a magyarázatot, hogy miért nem vesz részt majd a meccsen”

– fogalmazott egy hozzászóló.

Az biztos, hogy a közösség szinte kollektíven aggódik érte, akár egészségügyi gond áll a háttérben, akár csak időre van szüksége, hogy újra erőre kapjon. A rajongók egyetértenek abban, hogy Edina most túlhajszoltnak tűnik, és ideje lenne egy kis pihenőt adnia magának. Hogy valóban ringbe lép-e egy hét múlva, az egyelőre kérdéses – a válaszra viszont nem kell sokat várni.