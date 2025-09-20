Kucsera Gábor tiszta vizet öntött a pohárba: ezért alapított Digitális Polgári Kört

Kucsera Gábor világbajnok kiállt a Drogellenes Digitális Polgári Körhöz való csatlakozása mellett, és elmondta, hogy őt az őszinte segíteni akarás vezérli. Korábbi drogproblémái miatt megtapasztalta, milyen súlyos következményekkel járhat a kábítószer, és vállalta felelősségét a múltbeli hibáiért. A sportoló hangsúlyozta, hogy a drog elleni küzdelem pártfüggetlen ügy, és az a célja, hogy példájával fiatalokat segítsen, elkerülni a hasonló csapdákat.

Kucsera Gábor szerint a drog elleni küzdelem pártfüggetlen ügy - Fotó: Bors

- Mint szakosztályvezető, rengeteg gyerekkel foglalkozom, és öt éve már táboroztatunk is, így nagy felelősségem van. Valamint ez az én életem, az életutam, így azt gondolom, nálam hitelesebben senki nem tudja ezt elmondani, illetve felhívni azokra a veszélyekre a figyelmet, amelyeket a drog rejt

– mondta Kucsera Gábor a Digitális Polgári Körök találkozóján szombaton.

Kucsera Gábor Drogellenes Polgári Kör alapítója lett

A világbajnok azt sem rejtette véka alá, hogy megosztotta a környezetét a hír, hogy polgári kör alapító tagja lett. Szerinte ebben mindenki a politikát látja, de véleménye szerint az ilyen társadalmi kérdések pártfüggetlenek.

- A drogfogyasztás jelen van Magyarországon, és amikor a gyerekek környezetében zajlik mindez, ez ellen fel kell tudni lépni.

A kétszeres világbajnok sportoló nem véletlenül hangsúlyozza, hogy a drog sosem vezet sehová; bár függővé nem vált, korábban komoly problémái adódtak a kábítószerrel, amelyek az életét és sportkarrierjét is veszélyeztették.

- A pályafutásomat sajnos kettétörte a rossz döntés. Igen kemény felismerés volt, hogy az, amire feltettem az egész életemet, nincs többé. Természetesen az ezzel járó megbélyegzés is eléggé rosszul érintett, de azzal meg tudtam birkózni. Azt gondolom, hogy a sport tanított meg arra, hogy vállaljam a felelősséget, és én vállaltam is. Őszintén beleálltam, elismertem, és le is tudtam az egész történetet még akkor. Persze akkor is kaptam támadásokat, de én a pozitív hozadékát néztem már akkor is – nyilatkozta korábban a Borsnak Kucsera Gábor.