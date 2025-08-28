Kucsera Gábor reagált a támadásokra: „A drog elleni harc nem jobb, vagy baloldal kérdése”

Minimum furcsa, hogy egyes portálok vicc- és hecckampányt csinálnak a drogproblémából és arra használják fel az újdonan megalakult Drogellenes Digitális Polgári Kört, hogy tömegeket hergeljenek ás uszítsanak. Kucsera Gábor a nyílt és érthetetlen ellenszél ellenére is kiáll döntése mellett, hiszen őt az őszinte segíteni akarás vezérelte, semmi több. A kétszeres világbajnok sportoló nem a levegőbe beszél, amikor kijelenti, hogy a drog sosem vezet sehová, hiszen ha függővé nem is vált soha, meggyűlt a baja a kábítószerrel, amire rá is ment élete munkája, vagyis a sportkarrierje. A Fradi kajak-kenu szakosztályának vezetője most lapunknak nyilatkozott a körülötte kialakult helyzetről és döntése hátteréről.

Kucsera Gábor elvtelen támadások kereszttűzében találta magát (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Kucsera Gábor: „Igen kemény felismerés volt, hogy az, amire feltettem az egész életemet, nincs többé”

„A pályafutásomat sajnos kettétörte a rossz döntés. Igen kemény felismerés volt, hogy az, amire feltettem az egész életemet, nincs többé. Természetesen az ezzel járó megbélyegzés is eléggé rosszul érintett, de azzal meg tudtam birkózni. Azt gondolom, hogy a sport tanított meg arra, hogy vállaljam a felelősséget és én vállaltam is. Őszintén beleálltam, elismertem és le is tudtam az egész történetet még akkor.”

Persze akkor is kaptam támadásokat, de én a pozitív hozadékát néztem már akkor is

– kezdte a Borsnak Kucsera Gábor világbajnok, aki kitért az őt ért támadásokra is, melyekkel szembe találta magát, mióta bejelentették, hogy ő is csatlakozott a Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos által megalapított Drogellenes Digitális Polgári Körhöz, melynek tagja még többek közt Muri Enikő, Patkó Béla Kiki, illetve Nyerges Attila, az Ismerős arcok frontembere is.

„Ha azzal, hogy a polgári kör tagjaként kiállok, meg tudok menteni, akár csak egyetlen fiatalt is, akkor már megérte”

„Akadnak, akik most viccet csinálnak a Drogellenes Digitális Polgári Körhöz történt csatlakozásomból, de szerintem egy globális problémáról beszélünk és a történet nem pártfüggő. Teljesen mindegy, hogy Tisza, vagy FIDESZ. A drog elleni harc nem jobb, vagy baloldal kérdése. A kábítószer jelen van a fiatalok körében. Egy buliban szerintem alig akad olyan fiatal, aki ne próbálta volna már ki a drogok valamelyik formáját. Azt gondolom, hogy a téma teljesen pártfüggetlen. Én értem, hogy itt most megy ez a gyűlöletcunami, amit egymás között gerjesztenek az emberek, de azt is gondolom, hogy ez így nem jó út és nem jó irány. Ha tudunk segíteni embereknek, akkor meg kell tennünk. Szakosztályvezető vagyok és nyolcvan gyermek van a kezem alatt. Az elmúlt öt évben több száz fiatalt táboroztattam és van három gyönyörű gyermekem.”

Az a véleményem, hogy hiteles tudok lenni ebben a történetben, mert nem könyvekből olvastam, hanem átmentem mindezen.

„Ha azzal, hogy a polgári kör tagjaként kiállok, meg tudok menteni, akár csak egyetlen fiatalt is, akkor már megérte” – fogalmazott a Borsnak Kucsera Gábor.



