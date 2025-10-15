Nótár Mary: „Sokszor érzem magam húszévesnek”

Hihetetlen, hogy Nótár Mary már negyvenéves – legalább tízet simán letagadhatna! Az énekesnő kirobbanó formában van; most elárulta, mi a titka annak, hogy ennyi idő után is ilyen ragyogó és energikus.

Sokan el sem hiszik, Nótár Mary hány éves - Fotó: TV2 / hot! magazin

„Felelősségteljes embernek tartom magam. Csak akkor vágok bele valamibe, ha tudom, hogy képes vagyok rá, és van hozzá elég energiám” – kezdte Mary a hot! magazinnak.

„Valóban nagyon sok a dolgom mostanában: koncertezem, stúdiózom, videóklipeket forgatok, és persze itt a Sztárban Sztár All Stars, ami rengeteg időmet elviszi. Szóval, elég feszített tempóban élek, de úgy érzem, ez még kivitelezhető. Most kevés a szabadidőm, ez igaz, de hiszem, hogy ha most mindent sikeresen megoldok, utána jöhet majd a jól megérdemelt pihenés.”

Maryt a koncertek tartják formában - Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin

Nótár Maryt a zene tartja fiatalon

Az énekesnő a pihenésnek is megadja a módját: ha kikapcsol, akkor tényleg feltöltődik, legyen szó egy kis utazásról vagy csendes lazításról otthon. De még ilyenkor sem tétlen: gyakran tanul, fejleszti magát, mert hisz abban, hogy mindig van hova fejlődni.

Ha van egy kis szabadidőm, azt igyekszem otthon tölteni, és minőségi pihenésre fordítani. Persze ilyenkor sem állok le teljesen: otthon is készülök, szövegeket tanulok, átnézem a teendőimet. Mostanában minden percem be van osztva, de próbálok időt szakítani a feltöltődésre is

– magyarázta az énekesnő.

„Többször megkaptam már, hogy jó néhány évet letagadhatnék. De hát ez csak pozitív, nem? Mindig azt mondom, hogy a zene fiatalon tart, ez a titok! Nem szoktam különösebben gondolkodni ezen: egyszerűen élem a mindennapjaimat, nem tulajdonítok nagy jelentőséget annak, hogy hány éves vagyok. Őszintén, sokszor érzem magam húszévesnek; ez részben anyukámnak és apukámnak is köszönhető, hiszen jó géneket örököltem. Persze az életstílusom is hozzájárul ehhez: nem hagyom el magam, igyekszem mindig egy kicsit formában maradni. Nem járok edzőterembe, nem fitneszezem: nekem a színpad az igazi edzés. Ott mozgok, táncolok, énekelek, és ez bőven elég. Este pedig, ha megkívánok valamit, például egy kis szalonnát, nem tagadom meg magamtól, tehát mértékkel, de mindent megeszem, amit megkívánok.”