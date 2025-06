Kökény Dani összefogásra buzdít a parajdi katasztrófa kapcsán – „Szeretnék én is segíteni”

Egy emberként mozdult meg a hazai sztárvilág az árvíz sújtotta székelyföldi, parajdi katasztrófa után. Július elején egy jótékonysági koncert keretein belül segítenek azokon a családokon, akik a történtek miatt nehéz helyzetbe kerültek. Kökény Dani is úgy érezte, ő is szeretne segíteni az ott élő embereken, így az énekes is színpadra áll majd.

A Sztárban Sztár leszek! győztese, Kökény Dani szerint az összefogásnak hatalmas ereje van (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Kökény Dani Fonogram-díjasként úgy érzi, segítenie kell

Kökény Danit a TV2 „Sztárban Sztár leszek!” műsorának győzteseként ismerhette meg az ország, amikor 2022-ben mindössze tizenhét évesen megnyerte az évadot. A fiatal énekes-dalszerző 2024-ben már a saját dalával menetelt a Duna csatorna „A Dal 2024” dalversenyének döntőjéig. A műsorban elhangzó versenydaláért idén pedig mindössze húszévesen, a díj történetének egyik legfiatalabb elismertjeként, a Fonogram-díjat is átvehette. A szupertehetséges srác nem felejtette el, mit kapott a közönségtől. Ugyanis a nehéz családi élethelyzetből érkező fiatal fiú élete egycsapásra megváltozott azzal, hogy megismerte őt az ország, most pedig ő szeretne segíteni.

Amikor megláttam a parajdi természeti katasztrófa híreit, az első döbbenet után azonnal tudtam, hogy valamilyen módon szeretnék én is segíteni.

„A nemzeti összefogás sokszor megmutatta már, hogy ha szükséges, akkor a hétköznapok széthúzó zajai elhalkulnak és előkerül a közös erőnk. És most erre az erőre van szükség!” – jegyzi meg Dani, aki többedmagával ott lesz 2025. július 6-án a Puskás Ferenc Stadion melletti Szoborparkban, a „Könnyek a vízben – Összetartozunk” jótékonysági koncerten, melyen mintegy harminc népszerű hazai előadó, illetve együttes fog össze és lép színpadra az árvíz sújtotta székelyföldi településeken – különösen Parajdon és Háromszék régióban – élő nehéz helyzetbe került családok megsegítését támogatva. Kökény Dani olyan előadók és zenekarok mellett áll majd ki a jó ügy érdekében, mint az esemény ötletének gazdája az Ismerős Arcok, vagy Mága Zoltán, az Edda, a Beatrice, a P. Mobil, a Csík Zenekar, a Republic, de „A Dal 2024-ben” őt zsűriként felemelő, már a párizsi olimpia színpadra is elképzelő Németh Alajos Lojzi is, aki a Bikinivel, mint a banda alapító basszusgitárosa áll majd színpadra.