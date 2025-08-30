Tinifiúból jóképű felnőtt lett Kökény Daniból, elárulta sikerének a titkát – Fotók!

Kökény Danit 2022-ben a TV2 Sztárban Sztár leszek! show-műsorából ismerhette meg az ország. A mélyszegénységből a műsor színpadára érkező gimnazista fiú kemény munkával tíz héten át, tizenöt elképesztő átalakulással bizonyította a tehetségét, melynek gyümölcseként ő lett a sorozat legfiatalabb győztese. A tinifiúból azóta jóképű fiatal felnőtt lett, aki tudatosan figyel arra, hogy színpadképes formában legyen.

Kökény Dani Fonogram-díjjal is büszkélkedhet (Fotó: Kökény Dani/Instagram)

Kökény Dani: „Majdnem a száz kilót is elértem”

„Nem titok, azon vagyok, hogy a lehető legjobb formámat mutassam meg, ha színpadra vagy kamera elé kell állni. Nem mondom, hogy ez mindig így volt.”

A műsor után elengedtem magam. Keveset mozogtam és a finom ételeket is nagyon szeretem, így elég gyorsan felugrottak a kilók.

„Volt, hogy már majdnem a száz kilót is elértem. Egyszerűen kedvtelen, fáradékony voltam, nem éreztem jól magam. Aztán persze többen meg is jegyezték, hogy megemberesedtem” – mondta lapunknak az énekes, aki tudatosan döntött úgy, hogy szeretne változtatni. „Elkezdtem jobban odafigyelni az étkezésemre, legfőképpen letettem minden édes üdítőt és elkezdtem sportolni. Gyermekként küzdősportoltam ugyan, de már rég nagyon vonzott a box, így elkezdtem heti rendszerességgel edzésre járni. Hihetetlen jó újra mozogni” – teszi hozzá Dani, aki azt is elárulta, az új formája a lányokat sem hagyja szó nélkül. „Nincs most barátnőm, de tény, hogy sokan megkeresnek ismerkedési szándékkal. Én viszont jobban szeretném inkább magam megtalálni azt, akivel komolyabb irányba indulhatok.”

Kökény Dani szingliként éli a mindennapjait – legalábbis egyelőre (Fotó: Kökény Dani/Instagram)

Kökény Dani Sztárban Sztár leszek! szereplése óta is a karrierjén dolgozik

A fiatal énekes a Sztárban Sztár leszek! óta is folyamatosan dolgozik a karrierjén, ennek gyümölcse, hogy alig két és fél évvel a show-műsor megnyerése után idén tavasszal, mindössze húszévesen átvehette az egyik legrangosabb hazai magyar zenei díjat, a Fonogram-díjat is. „A díj hihetetlen nagy megtiszteltetés számomra, de egyben én ezt egy nagy felelősségnek is tartom. Úgy fogtam fel az elismerést, mint egy útmutatást, melynek megkell felelni, és melyre kizárólag építkezni lehet. Ezen dolgozok jelenleg is, számos komoly terv van, melyről remélhetőleg hamarosan beszámolhatok.”