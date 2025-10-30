Pásztor Erzsi megsiratta Kassai Ilonát

Kassai Ilona számtalan szívet melengető emléket és 97 évet felölelő életpályát hagyott maga után. Pásztor Erzsébet elevenítette fel a legendás színésznő alakját.

Kassai Ilona színésznő jó barátja volt Pásztor Erzsinek (Fotó: Zih Zsolt)

„Kassai Ilona szeretetre méltó, ritka kedves kolleganő volt”

Pásztor Erzsi ugyancsak azon színművészeink egyike, aki páratlan humorával és végtelen szeretetével egyaránt elbűvöli kollégáit, s a közönséget. Most az ő szavait idézzük, amint felelevenítette egykori kolleganőjével a közös éveket.

Mi először egy gyerekekről szóló forgatáson találkoztunk. Még utaztunk is busszal valahova vidékre, ott a buszban egymás mellett ültünk. Akkor ismertük meg egymást. Akkor kérdezgettük egymást, s attól kezdve nagyon-nagyon jóba lettünk.

– elevenítette fel az első találkozásukat Pásztor Erzsi.

Pásztor Erzsi fájó szívvel, s örömteli emlékekkel gondol vissza Kassai Ilonára (Fotó: Bors)

„Olyan jó humora volt, kifiguráztunk sok mindenkit”

A jó kedélyű színésznők Kassai Ilona és Pásztor Erzsi rengeteget nevetettek együtt, s barátságuk egy egész életen át tartott.

Bár csak szinkronban dolgoztunk együtt, de össze is jöttünk születésnapon vagy ha volt valami. Akkor mindig valakinél összejöttünk, s nagyon-nagyon sokat nevettünk. Olyan természete volt, neki is jó humora volt, s hát kifiguráztunk sok mindenkit. Emlékszem egyszer a szinkronban ültünk, s annyira nevettünk, hogy folytak a könnyei. Azonos véleményünk volt sok mindenről is.

– így idézte fel a közös munkanapokat Pásztor Erzsi.

Pótolhatatlan Kassai Ilona személye

Jó anya volt, nagyon jó anya volt. Nem jó, hanem nagyon jó. Imádta a fiát. Már vagy 100 éve elvált, s még mindig istápolta a Zanát, haláláig is. Igazi jó ember volt. S finom volt, nem volt közönséges, drasztikus. Egy finom ember volt. Kevés az olyan ember, ma meg már pláne, akiben megvan az a finomság és elegancia, ami Médiből sugárzott. Ezt nem lehet eltanulni, ez vagy van valakiben vagy nincs. Szóval én csak szépet és jót tudok róla mondani, s fáj, hogy elment. Megsirattam a Médit. Nagyon sajnálom. Édes nő volt.

– így zárta szavait Pásztor Erzsi.