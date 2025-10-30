Pásztor Erzsi megsiratta Kassai Ilonát

Kassai Ilona számtalan szívet melengető emléket és 97 évet felölelő életpályát hagyott maga után. Pásztor Erzsébet elevenítette fel a legendás színésznő alakját.
Pásztor Erzsi ugyancsak azon színművészeink egyike, aki páratlan humorával és végtelen szeretetével egyaránt elbűvöli kollégáit, s a közönséget. Most az ő szavait idézzük, amint felelevenítette egykori kolleganőjével a közös éveket.
Mi először egy gyerekekről szóló forgatáson találkoztunk. Még utaztunk is busszal valahova vidékre, ott a buszban egymás mellett ültünk. Akkor ismertük meg egymást. Akkor kérdezgettük egymást, s attól kezdve nagyon-nagyon jóba lettünk.
– elevenítette fel az első találkozásukat Pásztor Erzsi.
A jó kedélyű színésznők Kassai Ilona és Pásztor Erzsi rengeteget nevetettek együtt, s barátságuk egy egész életen át tartott.
Bár csak szinkronban dolgoztunk együtt, de össze is jöttünk születésnapon vagy ha volt valami. Akkor mindig valakinél összejöttünk, s nagyon-nagyon sokat nevettünk. Olyan természete volt, neki is jó humora volt, s hát kifiguráztunk sok mindenkit. Emlékszem egyszer a szinkronban ültünk, s annyira nevettünk, hogy folytak a könnyei. Azonos véleményünk volt sok mindenről is.
– így idézte fel a közös munkanapokat Pásztor Erzsi.
Jó anya volt, nagyon jó anya volt. Nem jó, hanem nagyon jó. Imádta a fiát. Már vagy 100 éve elvált, s még mindig istápolta a Zanát, haláláig is. Igazi jó ember volt. S finom volt, nem volt közönséges, drasztikus. Egy finom ember volt. Kevés az olyan ember, ma meg már pláne, akiben megvan az a finomság és elegancia, ami Médiből sugárzott. Ezt nem lehet eltanulni, ez vagy van valakiben vagy nincs. Szóval én csak szépet és jót tudok róla mondani, s fáj, hogy elment. Megsirattam a Médit. Nagyon sajnálom. Édes nő volt.
– így zárta szavait Pásztor Erzsi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.