Rendkívüli: Így tisztelegnek Kassai Ilona emléke előtt

MInt arról korábban a Bors beszámolt, meghalt Ganxsta Zolee édesanyja, Kassai Ilona. Aztán az emléke előtt tisztelegve összegyűjtöttük a leglegendásabb szinkronszerepeit. A színésztársadalom, és a nézők egésze zárta szívébe a legendás művésznőt. A kiemelkedő színész, Szabó Győző szívszorító szavakkal búcsúztatta a Bors oldalán.
Október 31-én este Kassai Ilona, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, szinkronszínész emléke előtt tiszteleg a közmédia. A Duna World 19:15-kor tűzi műsorára a Tilos a szerelem című filmvígjátékot, amelyben első játékfilmszerepében láthatta őt a közönség - közölte a Hirado.
Az 1965-ben bemutatott, humorral és romantikával átszőtt Tilos a szerelem című alkotásban Kassai Ilona pályája elején egy epizódszerepben tűnt fel. Már ekkor megmutatkozott természetes jelenléte és finom eleganciája, amely későbbi színpadi és szinkronszerepeit is jellemezte. A filmet a közelmúltban elhunyt színművész emlékére október 31-én, 19:15-kor tűzi műsorára a Duna World csatorna.
Kassai Ilona a magyar színházi élet meghatározó alakja volt: a Déryné Színház alapító tagjaként és valamennyi szerepében maradandót alkotott. Számtalan színdarabban nyújtott felejthetetlen alakítást, a klasszikus drámáktól a kortárs magyar művekig. A közönség számára szinkronszínészként is jól ismert: jellegzetes tónusú hangját generációk hallhatták a filmvásznon és a televízió képernyőjén. Olyan világhírű színésznők szólaltak meg általa magyarul, mint például Angela Lansbury, Maggie Smith vagy Betty White, így többek között a népszerű Miss Marple-sorozat, valamint a Harry Potter- és a Disney-filmek szinkronhangjaként is emlékezhetnek rá.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.