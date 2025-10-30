Rendkívüli: Így tisztelegnek Kassai Ilona emléke előtt

MInt arról korábban a Bors beszámolt, meghalt Ganxsta Zolee édesanyja, Kassai Ilona. Aztán az emléke előtt tisztelegve összegyűjtöttük a leglegendásabb szinkronszerepeit. A színésztársadalom, és a nézők egésze zárta szívébe a legendás művésznőt. A kiemelkedő színész, Szabó Győző szívszorító szavakkal búcsúztatta a Bors oldalán.

Kassai Ilona / Fotó: Zih Zsolt

Október 31-én este Kassai Ilona, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, szinkronszínész emléke előtt tiszteleg a közmédia. A Duna World 19:15-kor tűzi műsorára a Tilos a szerelem című filmvígjátékot, amelyben első játékfilmszerepében láthatta őt a közönség - közölte a Hirado.

Az 1965-ben bemutatott, humorral és romantikával átszőtt Tilos a szerelem című alkotásban Kassai Ilona pályája elején egy epizódszerepben tűnt fel. Már ekkor megmutatkozott természetes jelenléte és finom eleganciája, amely későbbi színpadi és szinkronszerepeit is jellemezte. A filmet a közelmúltban elhunyt színművész emlékére október 31-én, 19:15-kor tűzi műsorára a Duna World csatorna.

Kassai Ilona munkássága

Kassai Ilona a magyar színházi élet meghatározó alakja volt: a Déryné Színház alapító tagjaként és valamennyi szerepében maradandót alkotott. Számtalan színdarabban nyújtott felejthetetlen alakítást, a klasszikus drámáktól a kortárs magyar művekig. A közönség számára szinkronszínészként is jól ismert: jellegzetes tónusú hangját generációk hallhatták a filmvásznon és a televízió képernyőjén. Olyan világhírű színésznők szólaltak meg általa magyarul, mint például Angela Lansbury, Maggie Smith vagy Betty White, így többek között a népszerű Miss Marple-sorozat, valamint a Harry Potter- és a Disney-filmek szinkronhangjaként is emlékezhetnek rá.