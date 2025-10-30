"Attól tartok, a Roxfortnak ezzel vége" – Nincs gyógyszer Kassai Ilona elvesztésére! Ezek voltak a leglegendásabb szinkronszerepei

Kassai Ilona halála a filmvilágot különösen megrendítette. Évtizedekig meghatározó szereplő volt nem csak színészként, de szinkronszínészként is egyaránt, több mint 700 szinkronszerepet számlálva. Valahányszor egy kedves, idős hölgy feltűnt egy fősodratú nemzetközi filmben, az esély igen nagy volt, hogy a Jászai Mari-díjas és Kossuth-díjas művésznő hangján szólalt meg. Jóllehet számára soha nem a díjak voltak a fontosak, hanem hogy az emberek emlékezzenek a hangjára — bátran elmondhatjuk, hogy a gyászoló Ganxsta Zolee anyja, Kassai Ilona esetében bőven van mire visszaemlékezni, teljes filmes örökségének emléket állítani egy cikk kevésnek bizonyul.

Kassai Ilona bár nincs köztünk, öröksége megmarad a jövő számára (Fotó: Zih Zsolt / MTI)

Kassai Ilona számtalan szerepben csillogtathatta kedves hangját, a nézők örömére

Gyilkos sorok — Jessica Fletcher

A néhai Angela Lansbury krimisorozata kifejezetten népszerű volt a magyar nézők körében. A könnyed alaptörténetben a karaktere, Jessica Fletcher sikeres krimi író, aki egy kisvárosban, Cabot Cove-ban él. Miután véletlenül bestsellert ír egy gyilkossági regényből, tehetsége miatt ismertté válik és körbejárja Amerikát, különböző rejtélyes gyilkosságokat feltárva. A sorozat könnyed délutáni szórakozás volt, melyet az idős karakter dacára több korosztály is izgalommal követett.

Jessica Fletcher történeteit Kassai Ilona hozta el a magyar közönségnek (Fotó: MPP / Bestimage)

A főszereplő lelkes kijelölt detektív hangját adta Kassai Ilona a sorozat 12 évadában, illetve 264 epizódjában. Olyannyira eggyé vált a szereppel, hogy a hangjáról szinte azonnal Angela Lansbury képét látjuk magunk előtt, ahogy kikérdezi a helyieket a bűnügyek után kutatva és intelligens okfejtésével pontot tesz az ügyek végére.

Harry Potter filmek — McGalagony Professzor

A Harry Potter filmsorozat megannyi gyereksztárt indított el karrierjükön, közülük Daniel Radcliffe és Emma Watson a mai napig aktív és kedvelt karakter. Első lépéseiket az azóta szintén elhunyt Dame Maggie Smith egyengette, aki a filmek visszatérő szereplőjét, McGalagony professzort alakította. A boszorkány tanár erélyesen, enyhe szigorral, de mégis hatalmas szeretettel állt diákjaihoz, amolyan anyjuk helyett is anyjukként vigyázva rájuk a Roxfort megannyi veszélyt rejtő területén.

Kassai Ilona számára ez a szerep nem is lehetett közelebb. Nem imitálta Maggie Smitht, hanem egyenesen a karakter magyar megfelelőjét teremtette meg. Kedves, törődő hangja, mely nem volt rest óva inteni a fiatalokat egy életre bevésődött az egykori gyerek nézők, azóta pedig fiatal felnőttek emlékezetébe, mint a kedves tanár és a Griffendél ház feje, aki tűzbe tette volna kezét a diákokért.

Rekviem egy álomért — Sara Goldfarb