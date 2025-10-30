"Attól tartok, a Roxfortnak ezzel vége" – Nincs gyógyszer Kassai Ilona elvesztésére! Ezek voltak a leglegendásabb szinkronszerepei

Kassai Ilona halála a filmvilágot különösen megrendítette. Évtizedekig meghatározó szereplő volt nem csak színészként, de szinkronszínészként is egyaránt, több mint 700 szinkronszerepet számlálva. Valahányszor egy kedves, idős hölgy feltűnt egy fősodratú nemzetközi filmben, az esély igen nagy volt, hogy a Jászai Mari-díjas és Kossuth-díjas művésznő hangján szólalt meg. Jóllehet számára soha nem a díjak voltak a fontosak, hanem hogy az emberek emlékezzenek a hangjára — bátran elmondhatjuk, hogy a gyászoló Ganxsta Zolee anyja, Kassai Ilona esetében bőven van mire visszaemlékezni, teljes filmes örökségének emléket állítani egy cikk kevésnek bizonyul.
Gyilkos sorok — Jessica Fletcher
A néhai Angela Lansbury krimisorozata kifejezetten népszerű volt a magyar nézők körében. A könnyed alaptörténetben a karaktere, Jessica Fletcher sikeres krimi író, aki egy kisvárosban, Cabot Cove-ban él. Miután véletlenül bestsellert ír egy gyilkossági regényből, tehetsége miatt ismertté válik és körbejárja Amerikát, különböző rejtélyes gyilkosságokat feltárva. A sorozat könnyed délutáni szórakozás volt, melyet az idős karakter dacára több korosztály is izgalommal követett.
A főszereplő lelkes kijelölt detektív hangját adta Kassai Ilona a sorozat 12 évadában, illetve 264 epizódjában. Olyannyira eggyé vált a szereppel, hogy a hangjáról szinte azonnal Angela Lansbury képét látjuk magunk előtt, ahogy kikérdezi a helyieket a bűnügyek után kutatva és intelligens okfejtésével pontot tesz az ügyek végére.
Harry Potter filmek — McGalagony Professzor
A Harry Potter filmsorozat megannyi gyereksztárt indított el karrierjükön, közülük Daniel Radcliffe és Emma Watson a mai napig aktív és kedvelt karakter. Első lépéseiket az azóta szintén elhunyt Dame Maggie Smith egyengette, aki a filmek visszatérő szereplőjét, McGalagony professzort alakította. A boszorkány tanár erélyesen, enyhe szigorral, de mégis hatalmas szeretettel állt diákjaihoz, amolyan anyjuk helyett is anyjukként vigyázva rájuk a Roxfort megannyi veszélyt rejtő területén.
Kassai Ilona számára ez a szerep nem is lehetett közelebb. Nem imitálta Maggie Smitht, hanem egyenesen a karakter magyar megfelelőjét teremtette meg. Kedves, törődő hangja, mely nem volt rest óva inteni a fiatalokat egy életre bevésődött az egykori gyerek nézők, azóta pedig fiatal felnőttek emlékezetébe, mint a kedves tanár és a Griffendél ház feje, aki tűzbe tette volna kezét a diákokért.
Rekviem egy álomért — Sara Goldfarb
Darren Aronofsky eszméletlenül sokkoló filmje minden résztvevő szereplő egyik legemlékezetesebb alkotása, azóta se értjük teljesen, hogy Jared Leto miért nem szerepel jobb filmekben ilyen színészi potenciál mellett. A történet a drogok túlhasználatának különböző árnyalatait mutatja be a fókuszban lévő karaktereken keresztül. Ellen Burstyn karaktere, Sara Goldfarb az orvos által felírt gyógyszereket fogyasztotta túl, amelynek mellékhatásai lassan szétbontották az elméjét egy igen bizarr végkifejletet teremtve. A felelőtlen droghasználatról kevés ennél erősebb film készült, Clint Mansell erőteljes és ikonikussá vált zenéjével.
Az elhunyt színésznő, Kassai Ilona hatalmas színészi spektrumot és mélységet adott a karakternek, a törődő édesanyától a teljes őrületig olyannyira hiteles alakítás volt, hogy az napokig kísérti az embert. Nagyon jól megértette a szerepet, Aronofsky vízióját egy az egyben képes volt magyarba átültetni.
Looney Tunes rajzfilmek — Nagymama
A Looney Tunes rajzfilmek megjelenése óta generációk nőttek fel. Megszámlálhatatlan, hányan nézték a burleszk meséket, melyekben Szilveszter különböző fondorlatokkal tör a kis kanári, Csőrike életére. Neki volt szerető és gondtalan gazdája a kedves Nagyi (igen, hivatalosan ez a neve) aki a történetek különös fordulatai révén valahogy soha nem veszi észre a csatározást, csak éli boldog nyugdíjas mindennapjait. Így végül elmondhatjuk, hogy Kassai Ilona hangján magyar fiatalok garmadája cseperedett fel. Ők azok, akik azóta már nem hogy felnőttek, de megannyian azóta már a Nagyi korába léptek át. Számukra a színésznő már nem térhet vissza, de hatalmas filmográfiájában újra és újra találkozhatnak vele, mint gyerekkorukat végigkísérő, ragyogóan csengő hanggal.
