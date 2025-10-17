„47 éve nem találom a páromat, és nem szeretném feladni” – dráma a kamerák előtt, sírva omlott össze a Házasság első látásra sztárja

Ahogy arról a Bors már beszámolt, elstartolt a Házasság első látásra legújabb évada, melyben a 47 éves Miló Viki is végre kimondhatta a boldogító igent. Ez mindenképpen egy hatalmas lépés volt a világbajnok ökölvívótól, hiszen rögtön a kamerák előtt, egy idegennel kötötte össze az életét.
A kezdeti rózsaszín felhő viszonylag gyorsan el is múlt, ugyanis a nagy nap óta már többször is összekapott Viki és férje, Janicsek Attila, előbbi már sírva is faképnél hagyta partnerét. Úgy látszik, hogy a könnyek továbbra is előkerülenk a páros kapcsolatában, miután a műsor legutóbbi adásában a világbajnok ökölvívótó könnyes szemekkel mesélte a kameráknak, hogy 47 évesen végre szeretne boldog lenni, és megtalálni az igazit.
A friss házasok egy tánctermen jártak, ahol Attila próbálta vezetni Vikit, aki ezt nem nagyon akarta engedni és ismét nőtt a feszültség a páros között. Ezt a sportoló is érezte és könnyes szemekkel mesélt a kameráknak.
Ott volt a páncél kettőnk között. (...) Nagyon nagyon nehéz főleg, ha hazamegyünk és össze kell költözni. Azt nem tudom hogy fogom bírni, soha nem éltem senkivel együtt, és valószínű, hogy ez ténylegesen nem véletlen. Nagyon sokat kell a szakértőknek rajtam dolgozniuk. 47 éve nem találom a páromat, és nem szeretném feladni.
