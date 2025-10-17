„47 éve nem találom a páromat, és nem szeretném feladni” – dráma a kamerák előtt, sírva omlott össze a Házasság első látásra sztárja

Ahogy arról a Bors már beszámolt, elstartolt a Házasság első látásra legújabb évada, melyben a 47 éves Miló Viki is végre kimondhatta a boldogító igent. Ez mindenképpen egy hatalmas lépés volt a világbajnok ökölvívótól, hiszen rögtön a kamerák előtt, egy idegennel kötötte össze az életét.

Miló Viki és Janicsek Attila

Fotó: TV2

A kezdeti rózsaszín felhő viszonylag gyorsan el is múlt, ugyanis a nagy nap óta már többször is összekapott Viki és férje, Janicsek Attila, előbbi már sírva is faképnél hagyta partnerét. Úgy látszik, hogy a könnyek továbbra is előkerülenk a páros kapcsolatában, miután a műsor legutóbbi adásában a világbajnok ökölvívótó könnyes szemekkel mesélte a kameráknak, hogy 47 évesen végre szeretne boldog lenni, és megtalálni az igazit.

Miló Viki könnyekben tört ki a kamerák előtt

A friss házasok egy tánctermen jártak, ahol Attila próbálta vezetni Vikit, aki ezt nem nagyon akarta engedni és ismét nőtt a feszültség a páros között. Ezt a sportoló is érezte és könnyes szemekkel mesélt a kameráknak.