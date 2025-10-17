Ilyen még nem volt a Házasság első látásra történetében: nyitott házasságot ajánlott az egyik szereplő

A Házasság első látásra 3. évadában ismerhettük meg Varga Sanya és Fűzfa Rita párosát, akik már az első néhány nap alatt is igen sokat küzdöttek egymással, ugyanis a férj nincs megelégedve a Házasság első látásra szakértőinek választásával. A feleség ugyan még mindig igyekszik közelebb kerülni Sanyához, de egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy szélmalom harcot vív. Ráadásul az összeköltözés napján az egykori chippendale bevitte a kegyelemdöfést.

A Házasság első látásra Rita és Sanya számára nem indult felhőtlenül, ráadásul úgy tűnik, azóta is csak egyre romlik a helyzet (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Fűzfa Rita és Varga Sanya számára eddig cseppet sem úgy alakult, ahogy azt képzelték, ráadásul a jelek szerint nem is pozitív irányba fejlődik a kapcsolatuk. A friss házasok a nászútról visszatérve mondhatni kénytelenek voltak összeköltözni, amit Rita egy poénnal próbált indítani, de még ez is visszafelé sült el.

„A közös életünknek az összeköltözés a kezdete, és nagy reményekkel indulok neki. Remélem, hogy egy kicsit össze tudunk csiszolódni, mert azért azt tudjuk, hogy nagyon sok bántáson vagyok túl” – mondta félelemmel és vegyes izgatottsággal utalva arra, hogy partnere egyetlen alkalmat sem mulaszt el, hogy piszkálja a kora, a külseje vagy épp az étkezési szokásai miatt.

Ráadásul, amikor megérkezett a „lakótárs”, az is kiderül, hogy még a gyűrűjét sem hordja, annyira idegenkedik ettől a kapcsolattól.

A Házasság első látásra Sanya számára csak barátságot hozhat?

A férfi már annyira elvetette annak a lehetőségét, hogy egymásra találnak Ritával, hogy inkább felvetette a nyitott házasság ötletét.

Én maradnék továbbra is a barátság mellett, vagy ha már ugye házasság, akkor ez legyen egy nyitott házasság

– közölte a feleségével a 60 éves nőfaló edző.

„Szerintem a nyitott házasság azért egy jó dolog, mert nincsenek elvárások, nincsenek kérdések, nincsenek kompromisszumok. Egyszerűen csak jól élünk egy közösségben” – fejtette ki később.

Sanya és Rita házassága odáig fajult, hogy utóbbi már a nyitott kapcsolatot fontolgatja (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői nem tudtak megegyezni

A feleség egy percig sem titkolta, hogy nem igazán tetszik neki az ötlet, de férje nem adta fel.

Mivel nyitott házasságról beszélgetünk, akkor számíthatok arra, hogy ha külön programokon veszünk részt, akkor te lányokkal fog beszélgetni, flörtölni? Ez nem az én világom. Mivel együtt kell élnünk, inkább arra próbálnám a fókuszt tenni, hogy ez minél harmonikusabb legyen

– mondta Rita.