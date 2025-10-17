Házasság első látásra: Exkluzív fotók a titkos esküvőkről – galéria

Tizenkét vállalkozó szellemű, szerelemre vágyó embert ismerhettünk meg az elmúlt napokban a TV2 képernyőjén. A Házasság első látásra első három adásában le is zajlottak a „titkos” esküvők, mutatjuk az álomlagzikat…

Pszichológusok, sőt egy asztrológus is feltűnik a Házasság első látásra részeiben, hogy megalkossák a tökéletes párokat (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Könnyebb és döcögős kezdetek is voltak

A Házasság első látásra szakértői csapata négy főre bővült idén. A szerelmesek közös életén munkálkodik a korábbi évadokban megismert Gaál Viktor pszichológus, akinek a fő szakterülete az érzelmi intelligencia kutatása, valamint a szintén visszatérő Tóth Melinda pszichológus is. A csapat tovább bővült Rozs Erika szexuálpszichológiai szakpszichológussal, valamint Liszkay Judit okleveles kínai és nyugati asztrológussal. Ők választották ki a hat párost, akikről úgy gondolják, bizonyíthatják, hogy létezik az örökre szóló szerelem.

A műsorban először a vagány énekesnő, Rebeka, valamint a grafikusként dolgozó, arctetkós Zsolt mondta ki az igent, s az első epizódokban gyakorlatilag egyetlen veszekedésüknek sem lehetünk tanúi.

Rebeka és Zsolt jó párost alkotnak a kezdetektől fogva (Fotó: TV2)

Nem úgy, mint a műsor rangidős párja, Sanya és Rita esetében, ahol a taxisként dolgozó, ex-chippendale férfi szinte minden mondatával kritizálja a szépészeti klinikán dolgozó feleségét.

A műsor egyik legnagyobb meglepetése alighanem Miló Viki: a nyíregyházi többszörös magyar karate-, kungfu- és ökölvívó-világbajnok elmondása szerint 47 éve hiába keresi a megfelelő párt maga mellé. Látva karakán viselkedését, az egyébként határozott Attila nincs könnyű helyzetben. Pedig az anyós nagyon boldog volt: bár Attila édesanyja a betegsége miatt nem lehetett jelen az esküvőn, telefonon bejelentkezett a lagzin, és mikor meghallotta, ki lett a menye, örömmel újságolta, hogy pontosan tisztában van Viki sportmúltjával és kutyái iránti szeretetével.

Miló Viki és Attila nem hangolódott rögtön egymásra (Fotó: TV2)

Kármen és Dani házassága ígéretesnek bizonyul, mindketten rajonganak a testépítésért, egészséges életmódért. A vonzalom vitathatatlan, sőt, már az első éjszakán „elhálták, amit el kellett”.

Kármen és Dani nászéjszakája jól sikerült (Fotó: TV2)

Anna és Peti velük szemben igencsak önmegtartóztató a feleség kérésre: még a nászúton sem csattan el az első igazi csók. Ahogy Réka és Ricsi sem mélyült el a romantikában, ők egyelőre csipkelődéssel mutatják ki az egymás iráni szimpátiát.

