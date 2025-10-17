Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Hedvig névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Házasság első látásra: Exkluzív fotók a titkos esküvőkről – galéria

Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 08:30
szerelemesküvőTV2
Hat nő és hat férfi állt oltár elé. Lezajlott a Házasság első látásra összes esküvője, mutatjuk a párokat!
mkb
A szerző cikkei

Tizenkét vállalkozó szellemű, szerelemre vágyó embert ismerhettünk meg az elmúlt napokban a TV2 képernyőjén. A Házasság első látásra első három adásában le is zajlottak a „titkos” esküvők, mutatjuk az álomlagzikat…

házasság első látásra szkaértők
Pszichológusok, sőt egy asztrológus is feltűnik a Házasság első látásra részeiben, hogy megalkossák a tökéletes párokat (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Könnyebb és döcögős kezdetek is voltak 

A Házasság első látásra szakértői csapata négy főre bővült idén. A szerelmesek közös életén munkálkodik a korábbi évadokban megismert Gaál Viktor pszichológus, akinek a fő szakterülete az érzelmi intelligencia kutatása, valamint a szintén visszatérő Tóth Melinda pszichológus is. A csapat tovább bővült Rozs Erika szexuálpszichológiai szakpszichológussal, valamint Liszkay Judit okleveles kínai és nyugati asztrológussal. Ők választották ki a hat párost, akikről úgy gondolják, bizonyíthatják, hogy létezik az örökre szóló szerelem.

A műsorban először a vagány énekesnő, Rebeka, valamint a grafikusként dolgozó, arctetkós Zsolt mondta ki az igent, s az első epizódokban gyakorlatilag egyetlen veszekedésüknek sem lehetünk tanúi.

Rebeka és Zsolt jó párost alkotnak a kezdetektől fogva (Fotó: TV2) 

Nem úgy, mint a műsor rangidős párja, Sanya és Rita esetében, ahol a taxisként dolgozó, ex-chippendale férfi szinte minden mondatával kritizálja a szépészeti klinikán dolgozó feleségét.

Miló Viki társkereső műsorban keresi a szerelmet

A műsor egyik legnagyobb meglepetése alighanem Miló Viki: a nyíregyházi többszörös magyar karate-, kungfu- és ökölvívó-világbajnok elmondása szerint 47 éve hiába keresi a megfelelő párt maga mellé. Látva karakán viselkedését, az egyébként határozott Attila nincs könnyű helyzetben. Pedig az anyós nagyon boldog volt: bár Attila édesanyja a betegsége miatt nem lehetett jelen az esküvőn, telefonon bejelentkezett a lagzin, és mikor meghallotta, ki lett a menye, örömmel újságolta, hogy pontosan tisztában van Viki sportmúltjával és kutyái iránti szeretetével.

Miló Viki és Attila nem hangolódott rögtön egymásra (Fotó: TV2)

Kármen és Dani házassága ígéretesnek bizonyul, mindketten rajonganak a testépítésért, egészséges életmódért. A vonzalom vitathatatlan, sőt, már az első éjszakán „elhálták, amit el kellett”.

Kármen és Dani nászéjszakája jól sikerült (Fotó: TV2)

Anna és Peti velük szemben igencsak önmegtartóztató a feleség kérésre: még a nászúton sem csattan el az első igazi csók. Ahogy Réka és Ricsi sem mélyült el a romantikában, ők egyelőre csipkelődéssel mutatják ki az egymás iráni szimpátiát.

A Házasság első látásra szereplőinek esküvőiről az alábbi képre kattintva nézegethetsz fotókat:

Galéria: Házasság első látásra: összeálltak a párok, íme az exkluzív fotók az esküvőkről
1/12
Rebeka és Zsolt esetében láthatóan nagyon jó munkát végeztek a műsor szakértői (Fotó: TV2)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu