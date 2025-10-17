Miló Viki először mesélt gyermekkori traumájáról, könnyeivel küszködve idézte fel a szörnyűséget

Aligha kell bemutatni bárkinek is a Házasság első látásra című párkereső reality koncepcióját. A párok gyakorlatilag az esküvő napján, a boldogító igen kimondása előtti pillanatokban látják egymást először, így a frigy megkötése után kell megismerniük egymást. Az idei évad különlegessége, hogy a civilek mellett egy ismert személy is feltűnt a boldogságot keresők közt, a többszörös magyar karate-, kungfu- és ökölvívó-világbajnok Miló Viki. A 47 éves sportoló párja Janicsek Attila lett, akivel azonban sajnos nem igazán találták még meg a közös hangot. Noha nem olyan látványos a feszültség köztük, mint Sanya és Rita között, de nem is olyan nagy az egyensúly közöttük, mint Zsolti és Becca között, akik már együtt is aludtak.
"Miért vannak ezek a heves reakcióim? Próbáltam keresni az okát. És beugrott egy gyerekkori kép nekem" – kezdte Miló Viki a TV2 kamerái előtt, majd pedig elhallgatott. Látszott rajta, hogy nehezére esik szavakba önteni a történteket, amik alighanem olyan súlyos traumát okoztak számára, hogy azt legszívesebben inkább elfelejtené, nem pedig ország-világ előtt beszélne róla. Mégis úgy döntött, hogy megnyílik, hogy férje, valamint játékostársai és a nézők is jobban megértsék a reakcióit, valamint őt magát is. A stúdióban valósággal megfagyott a levegő, senki sem mert megszólalni, mindenki feszült figyelemmel várta, hogy a szerelmet kereső bajnoknő folytassa az emlékei feltárását. Mindenki zavartan tekintgetett a másikra, Attilán, Viki újdonsült férjén pedig látszott, hogy teljes figyelemmel neje felé fordul.
Volt egy barát. 14-15 éves lehettem...
– folytatta Viki. "Mi történt?" – kérdezte aggodalommal a férje, Janicsek Attila.
Hogy pontosan milyen drámai, megrázó élményt idézett fel Miló Viktória, illetve ez milyen hatással lesz az ő és férje kapcsolatára, kiderül a Házasság első látásra péntek esti epizódjából.
