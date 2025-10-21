Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Házasság első látásra – Miló Viki durván kiborult terápia közben: „Hányingerem van” – videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 08:35
Már gőzerővel dübörög a Házasság első látásra legújabb évada, amelynek kétség kívül Miló Viki és férje, Janicsek Attila az egyik legproblémásabb párosa.
A műsor eleje óta nagyon nehezen megközelíthető a világbajnok ökölvívó, amit Attila sokszor nehezen visel, nemrég pedig az ok is kiderült, hogy miért viseli ennyire nehezen Viki férje közeledését: fiatal korában zaklatás áldozata volt.

Miló Viki és férje, Attila Fotó: Tv2

Miután mindenki nagyon drukkol a friss házasoknak, na meg persze annak, hogy Viki is begyógyítsa a sebeit, a műsor pszichológusai egy terápiás feladattal igyekeztek segíteni a párnak. A feladat részeként mindkettőjüknek fel kellett emelniük egymáshoz közel a kezüket, majd lekövetni azt, amit a párjuk csinál, mintha tükröt tartanának egymásnak, mindezt úgy, hogy közben nem érintik össze a kezüket. Az egykori ökölvívónak azonban ez a feladat is soknak bizonyult, szinte azonnal rosszul érezte magát.

Az a baj, hogy rosszul érzem magam közben. Nem érzem jól magam, ez még nem megy, ez se megy. Rögtön lefagytam, rögtön gyomorgörcs, és nem feltétlen a kézmozdulatok, hanem Attila arckifejezése volt az, ami beindította bennem ezt a nagyon kellemetlen érzést. Nem az hogy kellemetlen, hanem hányingerem van, fizikális tüneteim vannak. Olyan gyomorgörcsöm van és hányingerem, még ha beszélek is róla 

– fakadt ki Viki. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
