Kiderült minden részlet a Bódi tesók traumájáról: „Azt hittem, hogy megöli”

A TV2 nagy sikerű műsorában, az Ázsia Expresszben megfagyott a levegő, amikor a Bódi tesók kijelentették, hogy szeretnék maguk mögött hagyni gyermekkori traumájukat. Akkor még nem lehetett tudni, hogy pontosan miről van szó, pedig olyasmit éltek át, amit senkinek sem szabadna.

A Bódi tesók úgy nőttek fel, hogy édesapjuk éveken át verte őket és az édesanyjukat (Fotó: TV2)

Bódi Hunor és Bódi Megyer bátran tárta fel az igazságot Hajdú Péter műsorában. Ekkor derült ki, hogy családon belüli erőszak árnyékolta be az egész gyermekkorukat. Mindezen fényében, még inkább elismerésre méltó, hogy végül sikeres motivációs trénerekké váltak és mások segítésén dolgoznak a mindennapokban!

A Bódi tesók elárulták, hogy a szóban forgó csalódás okozta azt, hogy apjukat már 29 éves korában a pszichiátrián kezelték, emiatt akart többször is öngyilkos lenni, és emiatt lett agresszív - írja a Metropol.

Az van meg, hogy 5 évesen ordibálunk, apánk keze és anyánk közt, hogy ne bántsa édesanyánkat. Amikor apánk nagyon elpattant, és fojtogatta édesanyánkat, akkor tényleg azt hittem, hogy megöli, hogy előttünk megöli anyánkat. Ez nagyon-nagyon durva, hogy gyerekként ezt éltük… De nem szeretném, hogy bárki sajnáljon emiatt, mert apánk különböző dimenziókban élt, volt, hogy olyan mintaapa volt, mint amilyet minden gyerek kíván!

– mondta Megyer a Beköltözve Hajdú Péterhez műsorban.

„Én meg arra emlékszem nagyon, hogy ott sírok… Emeletes ágyunk volt, tudtam, ha hallom, ahogy apám léptei alatt ropog a parketta, jött be a szobába, akkor jönni kell le… És már 5 évesen tudtam, hogy kezet emelni egy nőre, a családra, meg hogy az erőszak nem helyénvaló!” – vette át a szót Bódi Hunor.

Arra a pillanatra is nagyon emlékeznek az ikrek, amikor a bátyjuk először vette a bátorságot, és megvédte őket is, és az édesanyjukat is bántalmazó apjuktól.

Egy nyári nap volt, sütött a nap, de édesapám csinálta a balhét. Nagymamám valamit odaszólt neki, és apu úgy megpofozta, hogy elájult. Bence akkor megfogott egy karót, 14 évesen, és mondta apának, hogy most ezt befejezed. Szerintem az egészben ő sérült a legjobban, mert neki nemcsak ezeket a terheket kellett elviselnie, de felelősséget is kapott azáltal, hogy ő volt az idősebb tesó, és neki kellett mindenkit megvédeni, amiért a mai napig hálásak vagyunk, még ha volt is olyan időszak, amikor ezt elfelejtettük!

– vallotta be Hunor.