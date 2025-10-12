„Én átlag felettinek tartom magam” - Gáspár Evelin köszöni, soha nem volt jobban

A Nőfilter Podcast legutóbbi adásában Gáspár Evelin őszintén beszélt az életéről, a gyerekkorát meghatározó valóságshow évekről, és arról, hogyan jutott el odáig, hogy ma már egy sziklaszilárd, sikeres és intelligens fiatal nő. Bár a bulvárvilág évek óta figyeli minden mozdulatát, Evelin ma már helyén kezeli a negatív kritikákat, és öntudatosan áll a világ elé.

Gáspár Evelin megtanulta az évek során helyén kezelni a saját értékét (Fotó: Mediaworks Archív)

Gáspár Evelin: „Életemben nem néztem ki ilyen jól”

Gáspár Evelin nem kertelt, s mindjárt a beszélgetés elején megadta az alaphangot, hiszen öntudatos és határozott nőként tisztában van vele: „magamnak való ember vagyok, elvagyok a kis világomban”. Az egykori gyereksztár ma már felnőtt nő, aki pontosan tudja, mit akar, és mit nem. Azt mondja, most élete egyik legcsodálatosabb periódusát éli: testileg és lelkileg is teljes harmóniában van.

Rájöttem, mennyi ember szeret, és milyen áldozatokat hoznak értem. Most úszok a pozitív dolgokban, a szeretetben, és hálát adok Istennek

– vallotta a műsorban.

Pedig nem volt mindig ilyen könnyű. Evelin elárulta, hogy korábban egy mélyen negatív időszakon ment keresztül, de megtanulta: minden rosszat egy jó követ – és persze fordítva is. „A bulvár mindig megtalál valami kritikával, még akkor is, ha jó flow-ban vagy. De ez nem baj, mert ha Magyarországon nem kapod meg a negatívat, akkor valamit nagyon rosszul csinálsz” – mondta nevetve.

Gáspár Evelin fogyása is téma volt, hiszen sokan támadják a külseje miatt a mai napig is. Ő azonban büszkén kiáll magáért:

Most is megkapom, hogy kövér vagyok, pedig életemben nem néztem ki ilyen jól, nem voltam ilyen szálkás. 20% a testzsírom, lehet utánam csinálni!

– jelentette ki határozottan.

Kiemelten fontos számára a szülei tisztelete (Fotó: Mediaworks archív)

A családja ellen akarták fordítani

A beszélgetés során kiderült, hogy nemcsak testileg, de szellemileg is komoly fejlődésen ment keresztül. Gáspár Evelin végzettsége közgazdász, komolyan megdolgozott tehát a mind a külső megjelenéséért, mind a belső tudásért.

Őszintén beszélt a családi háttérről is, ami kicsit sem mondható hétköznapinak. Gyerekként sokszor látta, hogy édesapja és nagyapja között nem mindig volt meg a tisztelet, pedig tudja, hogy a roma közösségben ez alapvető érték.

Bennem ugyanakkor soha nem volt kérdés, hogy tisztelem a szüleimet. A család szent és sérthetetlen, ez belém van kódolva

– mondta határozottan.

Ugyanakkor megdöbbentő vallomást tett arról, hogy sokan próbálták már a szülei ellen fordítani őt, rosszalva azt, hogy Evelinnek a gyermekkorát a nyilvánosság előtt kellett töltenie. Volt, hogy egyenesen Gáspár Evelin párja lázította a szülei ellen a fiatalt, de ő természetesen kitartott a család mellett.

Őszintén kiemelte, hogy soha egy percig sem bánta, hogy a gyermekkorát kamerák keresztüzében élte a Győzike-show reality forgatása alatt, s hogy idegenek jártak-keltek a házban. Számára ez volt a természetes, mi több, szerencsésnek is tartotta magát a helyzet miatt.