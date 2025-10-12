„Én átlag felettinek tartom magam” - Gáspár Evelin köszöni, soha nem volt jobban

A Nőfilter Podcast legutóbbi adásában Gáspár Evelin őszintén beszélt az életéről, a gyerekkorát meghatározó valóságshow évekről, és arról, hogyan jutott el odáig, hogy ma már egy sziklaszilárd, sikeres és intelligens fiatal nő. Bár a bulvárvilág évek óta figyeli minden mozdulatát, Evelin ma már helyén kezeli a negatív kritikákat, és öntudatosan áll a világ elé.
Gáspár Evelin nem kertelt, s mindjárt a beszélgetés elején megadta az alaphangot, hiszen öntudatos és határozott nőként tisztában van vele: „magamnak való ember vagyok, elvagyok a kis világomban”. Az egykori gyereksztár ma már felnőtt nő, aki pontosan tudja, mit akar, és mit nem. Azt mondja, most élete egyik legcsodálatosabb periódusát éli: testileg és lelkileg is teljes harmóniában van.
Rájöttem, mennyi ember szeret, és milyen áldozatokat hoznak értem. Most úszok a pozitív dolgokban, a szeretetben, és hálát adok Istennek
– vallotta a műsorban.
Pedig nem volt mindig ilyen könnyű. Evelin elárulta, hogy korábban egy mélyen negatív időszakon ment keresztül, de megtanulta: minden rosszat egy jó követ – és persze fordítva is. „A bulvár mindig megtalál valami kritikával, még akkor is, ha jó flow-ban vagy. De ez nem baj, mert ha Magyarországon nem kapod meg a negatívat, akkor valamit nagyon rosszul csinálsz” – mondta nevetve.
Gáspár Evelin fogyása is téma volt, hiszen sokan támadják a külseje miatt a mai napig is. Ő azonban büszkén kiáll magáért:
Most is megkapom, hogy kövér vagyok, pedig életemben nem néztem ki ilyen jól, nem voltam ilyen szálkás. 20% a testzsírom, lehet utánam csinálni!
– jelentette ki határozottan.
A beszélgetés során kiderült, hogy nemcsak testileg, de szellemileg is komoly fejlődésen ment keresztül. Gáspár Evelin végzettsége közgazdász, komolyan megdolgozott tehát a mind a külső megjelenéséért, mind a belső tudásért.
Őszintén beszélt a családi háttérről is, ami kicsit sem mondható hétköznapinak. Gyerekként sokszor látta, hogy édesapja és nagyapja között nem mindig volt meg a tisztelet, pedig tudja, hogy a roma közösségben ez alapvető érték.
Bennem ugyanakkor soha nem volt kérdés, hogy tisztelem a szüleimet. A család szent és sérthetetlen, ez belém van kódolva
– mondta határozottan.
Ugyanakkor megdöbbentő vallomást tett arról, hogy sokan próbálták már a szülei ellen fordítani őt, rosszalva azt, hogy Evelinnek a gyermekkorát a nyilvánosság előtt kellett töltenie. Volt, hogy egyenesen Gáspár Evelin párja lázította a szülei ellen a fiatalt, de ő természetesen kitartott a család mellett.
Őszintén kiemelte, hogy soha egy percig sem bánta, hogy a gyermekkorát kamerák keresztüzében élte a Győzike-show reality forgatása alatt, s hogy idegenek jártak-keltek a házban. Számára ez volt a természetes, mi több, szerencsésnek is tartotta magát a helyzet miatt.
A szüleim így folyamatosan mellettem voltak, nem eljártak napi 10-12 órát egy gyárba dolgozni. És tegyük hozzá, hogy olyan anyagi előnyökkel járt, amit nem lehetett volna sehogy máshogyan megteremteni, s én nagyon hálás vagyok ezért. Így például amikor a továbbtanulásról volt szó, rögtön három külföldi egyetemben is gondolkodhattam, ezt mind a korábbi forgatások tették lehetővé.
Édesapjával, Gáspár Győzővel való viszonyát kiegyensúlyozottnak tartja. Sőt, Evelin szerint sokszor ő látja tisztábban a dolgokat, és már mer tanácsot adni az apjának. „Bizonyos dolgokban már jobban átlátom a helyzeteket, mint ő, és ezt ő is tudja.”
A pletykák és a rosszindulatú kommentek sem zavarják már, pedig bőven kijutott és kijut neki a mai napig. Evelin úgy gondolja, nem kell építeni a mindenféle kritikákra:
Az emberek véleményén még kenyeret nem vettem a boltban. Engem csak azok érdekelnek, akik a közvetlen környezetemben vannak. A többiek gondoljanak, amit akarnak, nem ismernek, csak a médián keresztül látnak valamit. Én átlag felettinek tartom magam, egy értelmes embernek, de ehhez persze az is kell, hogy elhidd magadról. Én mindig megadom a kezdő tiszteletet addig, amíg a másik is tisztel. Volt, aki hátba támadt, erre nem tudok mást mondani, mint hogy egy patkány az, aki ilyet tesz. Bujkál, nem tisztel, mit mondhatnék rá?
Evelin ma már példakép sok fiatal számára. Többen is írtak neki, hogy segítséget kérjenek tőle nehéz lelki helyzetben. Ő pedig minden üzenetre igyekszik válaszolni, mert tudja, mennyit számít egy jó szó.
A valóságshow-s gyereklányból így lett magabiztos, okos és céltudatos nő, aki tudja, mit ér, és nem fél kimondani. Ahogy ő fogalmazott: „Én elvagyok békében. Most végre jól vagyok – minden értelemben.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.