Gáspár Evelint sokat bántják, a pszichológus szerint lelki okai lehetnek a sportmániának és a plasztikának

Az egykori „celebgyerek” mára felnőtt nő, aki az elmúlt években közel 40 kilótól szabadult meg. Gáspár Evelin nem titkolja: életmódváltással, szigorú diétával és kőkemény edzésekkel érte el új alakját. A közösségi oldalait elárasztják a sportos fotók, és bár sok követő inspirációt merít belőle, a kommentszekcióban egyre gyakrabban bukkannak fel kritikus hangok.

Gáspár Evelin fogyása sokaknak feltűnt (Fotó: Mediaworks archív)

Gáspár Evelin az ország szeme előtt nőt fel

Nem csak a fogyás az, ami feltűnik a rajongóknak: az arca is megváltozott. Bár Evelin többször hangsúlyozta, hogy mellplasztikát nem tervez, más beavatkozásokat kipróbált, bőrfeszesítő kezelések, zsírbontás, ajakfeltöltés, botox, szemöldök laminálás. Ezekről őszintén beszél, ám ez sem csillapítja az internetes vitákat. Egyesek szerint túl messzire ment, mások viszont úgy vélik, egyszerűen kihozza magából a maximumot. Egyik komment így szólt:

Szia Evelyn! Remélem nem bántalak meg vele, de a szemöldököd az nagyon el van rontva szerintem, ha teheted akkor változtass rajta!

Nemrég azonban egy TikTok-videóban Evelin maga adott mélyebb magyarázatot a változásaira. Elmondta: celebként, különösen roma származású közszereplőként sokszorosan nagyobb rajta a nyomás.

Sokszorosan rajtad van nyomás meg a presszió, hogy te milyen képet mutatsz, mert egyből az lesz a pakli, amit előhúznak, hogy bü... cigány.

– fogalmazott. Evelin valószínűleg emiatt minden mozdulatát, megjelenését, sőt még az öltözködését is árgus szemek figyelik, és tudja: egy rossz pillanatfotó is támadási felület lehet.

Gáspár Evelin testvére, Gáspár Virág is hasonló változásokon ment keresztül az évek során (Fotó: Markovics Gábor)

De mi lehet a háttérben?

A Bors által megkérdezett szakértő szerint a magyarázat összetett. Gáspár Győző lánya gyerekkora óta a nyilvánosság előtt él, a folyamatos figyelem és kritika pedig erősen formálja az önképet. A test feletti kontroll, legyen szó drasztikus fogyásról vagy arcformálásról, sokszor az élet más területein érzett bizonytalanság kompenzálása.

Makkai Gábor klinikai szakpszichológus szerint:

Evelin készenléti állapotban van. Pszichésen nagyon megterhelő állapot, mert mindig azt várom, hogy mikor üt be a krach és hogy mikor fognak bántani. Van ennek egy olyan oldala, hogy tehetetlen vagyok az emberek haragjával és agressziójával szemben, amire nincs ráhatásom. Ennek következtében megpróbálom a kezembe venni az irányítást. Van ebben a ráhatásnak egy olyan aspektusa is, hogy félelem a megszégyenüléstől. Ennek a következménye lehet, hogy tudatosan építkezzünk, hogy ne az legyen, hogy elinduljunk a lejtőn. Ne az legyen, hogy látszólag bizonyos eszközökkel megpróbál ráhatást gyakorolni, hogy elkerülje ezeket a sérelmeket, azzal hogy a kinézetét, a viselkedését túlzó módon elkezdi átformálni.

A közösségi média nyomása sem elhanyagolható. A sztárvilágban a tökéletes test és a hibátlan bőr szinte elvárás, és az Instagram-világban mindenki a legjobb formáját akarja mutatni. Ilyenkor könnyű belecsúszni abba, hogy a külső folyamatos „fejlesztése” legyen a fő cél.