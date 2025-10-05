Gáspár Evelin büszke a testére, beszólt az őt támadó kommentelőknek: „Csinálják utánam”

Ha valaki magát nem tiszteli, nem fog tudni mást sem tisztelni, vélekedett Gáspár Evelin a Nőfilter című podcast első részében, amely október 4-én került ki a YouTube-ra. „Én ezt meg is éltem sokáig, mert magamat nem tiszteltem, ezáltal másokat sem. És lehet, hogy volt ilyen labilis időszak a szüleimmel, amikor nagyobb hangsúlyt kapott az, hogy szüleim mibe tettek bele” – emlékezett azokra az időkre, amikor szinte minden nap komplett tévéstáb vette a családi hétköznapokat.

(Fotó: László Szabolcs/MW Bulvár)

A fiatal nő látja, hogy az apja és a nagyapja között nem jó a kapcsolat, csúnyán beszélnek egymással, nincs meg a tisztelet, amit sajnál. Gáspár Evelin elmondta, hogy fiatalon néha haragudott a szüleire, de ezt lezárta magában, és ma már látja, hogy sok pozitív hozadéka volt a családi valóságshow-nak. Szerinte a szülő-gyerek kapcsolat néha megfordul, most így érez az apjával.

Mint mondta, sokan sajnálták, hogy gyerekként belekerült a médiacirkuszba, hogy realityszereplő volt, hogy ilyen helyzetbe kényszerítették, de szerinte ennek több oldala van. „Azt nem látják az emberek, hogy édesapámnak nem kellett elmennie 12 órát dolgozni a gyárba, három műszakba.”

A szüleim mellett nőttem fel, ott voltunk, mindig számíthattunk egymásra.

„Hogy ott voltak a kamerák, én ezt akkor is úgy fogtam fel, hogy egy munka, amiből nem kevés pénzt tudnak nyerni. Amikor pedig húszéves voltam, tudtam választani három ország között, hogy hová menjek továbbtanulni egyetemre, és apum zokszó nélkül kifizette. Azért dolgozott, azért volt ez a kirakat, hogy meg tudja ezt tenni” – magyarázta.

Arról is említést tett a beszélgetés során, hogy voltak fiúk, akik megpróbálták a szülei ellen hangolni, de nem sikerült egyiknek sem. „Belém van kódolva, hogy a család szent és sérthetetlen. Édesanyámra és édesapámra mindig tudtam számítani, ha rosszat, ha jót csináltam” – tette hozzá Gáspár Evelin.

Csak a rokonok, barátok véleményére ad

„Emberek véleményén még nem vettem kenyeret a boltban” – magyarázta vehemensen, hozzátéve, hogy csak a közvetlen környezetének a véleménye számít neki. Korábban is sokan bántották testalkata miatt, volt pár szépészeti beavatkozása is. „Gondoljanak rólam, amit akarnak! Emberek bizonyos tudattal bizonyos horizontig látnak. Én egy nagyon értelmes embernek tartom magam, átlag felettinek” – tette hozzá.