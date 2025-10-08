Semmi sem állítja meg: Gáspár Evelin áttetsző szettben pózolt

Gáspár Evelin ismét levesz minket a lábunkról: áttetsző szettben pózolt.

Gáspár Evelin áttetsző szettben pózolt Fotó: Mediaworks Archív

Evelin, aki az utóbbi években különös figyelmet szentelt a sportnak, mostanában elég sok negatív hozzászólást kap a teste miatt.

Gáspár Evelin most is a toppon

Mostanában sok bántalmazás éri, legyen szó testalkatáról vagy szépségipari beavatkozásairól, de Evelin igyekszik nem foglalkozni ezzel.

Gondoljanak rólam, amit akarnak! Az emberek bizonyos tudattal, bizonyos horizontig látnak

- mondta egy podcastban.

Evelin már a boksz tudását is javára használva nem csak az Instagramon, hanem a tévében is reflektorfényben van, és most ismét megmutatta, hogy nem érdekli az emberek véleménye.

Egy liftben pózolt fekete ing és nadrágszettben, amely áttetsző volt. A haját felkötötte, hogy a szettre szegeződjön minden tekintet és ez így is történt. Rajongói azonnal pozitív üzenetekkel lepték el komment szekcióját.