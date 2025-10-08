Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Koppány névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Semmi sem állítja meg: Gáspár Evelin áttetsző szettben pózolt

Gáspár Evelin
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 18:30
szexiátlátszó
Az utóbbi időkben érkezett beszólásokat semmibe véve továbbra is büszkén mutogatja azt, amiért keményen dolgozott.
Bors
A szerző cikkei

Gáspár Evelin ismét levesz minket a lábunkról: áttetsző szettben pózolt.

Gáspár Evelin áttetsző szettben pózolt
Gáspár Evelin áttetsző szettben pózolt Fotó: Mediaworks Archív

Evelin, aki az utóbbi években különös figyelmet szentelt a sportnak, mostanában elég sok negatív hozzászólást kap a teste miatt.

Gáspár Evelin most is a toppon

Mostanában sok bántalmazás éri, legyen szó testalkatáról vagy szépségipari beavatkozásairól, de Evelin igyekszik nem foglalkozni ezzel. 

Gondoljanak rólam, amit akarnak! Az emberek bizonyos tudattal, bizonyos horizontig látnak

- mondta egy podcastban.

Evelin már a boksz tudását is javára használva nem csak az Instagramon, hanem a tévében is reflektorfényben van, és most ismét megmutatta, hogy nem érdekli az emberek véleménye.

Egy liftben pózolt fekete ing és nadrágszettben, amely áttetsző volt. A haját felkötötte, hogy a szettre szegeződjön minden tekintet és ez így is történt. Rajongói azonnal pozitív üzenetekkel lepték el komment szekcióját.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu