Semmi sem állítja meg: Gáspár Evelin áttetsző szettben pózolt

Gáspár Evelin ismét levesz minket a lábunkról: áttetsző szettben pózolt.
Evelin, aki az utóbbi években különös figyelmet szentelt a sportnak, mostanában elég sok negatív hozzászólást kap a teste miatt.
Mostanában sok bántalmazás éri, legyen szó testalkatáról vagy szépségipari beavatkozásairól, de Evelin igyekszik nem foglalkozni ezzel.
Gondoljanak rólam, amit akarnak! Az emberek bizonyos tudattal, bizonyos horizontig látnak
- mondta egy podcastban.
Evelin már a boksz tudását is javára használva nem csak az Instagramon, hanem a tévében is reflektorfényben van, és most ismét megmutatta, hogy nem érdekli az emberek véleménye.
Egy liftben pózolt fekete ing és nadrágszettben, amely áttetsző volt. A haját felkötötte, hogy a szettre szegeződjön minden tekintet és ez így is történt. Rajongói azonnal pozitív üzenetekkel lepték el komment szekcióját.
