Gáspár Evelin sírva posztolt az edzőteremből

Gáspár Evelin kitartó munkával tartja magát bombaformában. Rendszeres edzéssel és egészséges életmóddal őrzi fantasztikus alakját, amit büszkén mutat meg követőinek a közösségi oldalán. Bár kitartó, ez azért nem mindig könnyű!
Most azonban Evelin megmutatta a kemény edzések árnyoldalát is. Az Instagram-történetében közzétett videón látható, amint egy edzőgépen ülve könnyek között küzd a fáradtsággal. A felvételhez hozzáfűzött egy üzenetet is követőinek:
Néha csak sírva megy az edzés, de akkor sem adom fel! Csodás napot kívánok!
- írta Evelin.
Gáspár Győző lánya korábban őszintén mesélt arról, hogy tinédzserként komoly harcot vívott a súlyával, azonban elszántsága és kitartása végül meghozta gyümölcsét: látványos átalakuláson ment keresztül, amit a mai napig fenntart kemény munkával, még a nehezebb napokon is.
Gáspár Evelin 24 óráig elérhető Instagram-történetét IDE kattintva lehet megtekinteni.
