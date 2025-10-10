Gáspár Bea: „Gondolkodtam azon, mi lett volna, ha nem a Győzőhőz megyek hozzá”

Gáspár Bea nemrégiben megjelent szakácskönyvében a cigány konyha rejtelmeibe vezet be minket és elég erősen fogalmaz a származásával kapcsolatban. A háziasszony terveiben benne van, hogy megváltoztassa az emberek véleményét a roma származásúakról és elárulta, hogy senkinek nem kellene szégyellnie származását.

Gáspár Bea férje, Gáspár Győző mellett nem a legegyszerűbb az élet a háziasszony szerint (Fotó: Szabolcs László)

Gáspár Bea egy valódi tyúkanyó szerepét tölti be életében, akinek rendkívül fontosan gyermekei és akár egy unoka is betölthetné a gyermek szerepét Beának.

Én már nagymama vagyok, mivel van két kutya unokám és mindkettőt annyira szeretem, hogy ha bármi bajuk lenne és nem is tudnám mit csinálnék magammal, de a lányoknak nincs most komoly párkapcsolatuk, tehát a gyerek-kérdés fel sem merül bennük szerintem. Evelin sokat ismerkedik és ha megtalálja magának a férfit az életébe, akkor nem fogja akadályát látni véleményem szerint, hogy gyereket vállaljon, pedig egy időben nagyon ódzkodott ettől

– mesélte a hot! magazinnak adott interjúban a háziasszony és elárulta azt is, hogy kisebbik lánya, Virág még nagyon fiatal és jelenleg buliról bulira jár, szóval nem látja az esélyt, hogy még komoly párkapcsolata legyen.

Gáspár Bea megbánta, hogy nem szült harmadik gyermeket

A harmadik gyerek gondolata mindig máskor merült fel az életünkben, volt, hogy én akartam nagyon és volt, hogy Győző, de sosem ütköztek a gondolataink, hogy egységesen eldöntsük, de már megbántam, hogy nem szültem, ám ezt a gyerekorvosunk meg is mondta és igaza is lett, mert ha 35 évesen megkockáztatom és szülök még egy gyereket, akkor most 15 évesen még gondoskodni kellene róla és fiatalon is tartana minket

– így éli meg a háziasszony, hogy Gáspár Evelin és Gáspár Virág is kirepült már a fészekből és csupán ketten maradtak Győzővel a házban, ami főzésben nagyon megnehezíti Bea asszony dolgát, mivel nem szokott hozzá, hogy csak két emberre kelljen főznie és ezért sokszor járnak éttermekbe.

Gáspár Bea gyerekei már felnőttek és nem könnyen dolgozza ezt fel a családanya (Fotó: Markovics Gábor)

Az örökbefogadás is felmerült Gáspár Beánál

Győzőben soha nem merült fel, hogy adoptáljunk, viszont nyáron voltunk egy jótékonysági fellépésen, ahol állami gondozott gyerekek voltak és ott elgondolkodtam, hogy mi lenne, ha ez a gyerek eljönne velünk és jobbá tehetnénk az életét és mondták, hogy van olyan lehetőség, hogy egy hétre eljöhet velünk nyaralni, de azt nem láttam jó döntésnek, tehát valamit elindított ez bennem, de férjem mondta, hogy ez egy nagyon nagy felelősség és nem tudom, hogy támogatott–e volna benne

– árulta el Bea asszony, hogy végül miért nem fogadott örökbe egy gyereket és hozzáteszi, hogy Győző teljes mértékben rá bízta a döntést, ami egyáltalán nem volt egy egyszerű feladat.