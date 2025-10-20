Dallos Bogi a tükörképéről: „Meg kell szoknom ezt a látványt, ami most fogad”

A sztárvilágban ritkán hallani ennyire nyílt, tabumentes vallomást. Dallos Bogi most azonban kendőzetlenül mesélt arról, milyen érzései vannak a szülés és a szoptatás után a testével kapcsolatban.

Dallos Bogi gátlások nélkül mesélt erről az érzékeny témáról (Fotó: Mediaworks Archív)

Dallos Bogi: „Nem érzem azt, hogy módosítanék”

Dallos Bogi és Puskás Peti első gyermeke, Ábel 2023 szeptemberében született, így a kisfiú nemrég ünnepelte második születésnapját. A fiatal énekesnő és férje azóta is sugárzóan boldog családot alkotnak, de Bogi most a Lelkizünk podcastben őszintén beszélt arról, hogy az anyaság nemcsak örömöket, hanem testi-lelki változásokat is hozott az életébe.

Az énekesnő elárulta, hogy a szülés után bizony neki is meg kellett tanulnia újra megszeretni a testét.

A szoptatás után azt érzem, hogy a melleimmel még meg kell barátkoznom. Előtte sem voltak nagy melleim, de most azt érzem, hogy kicsit még meg kell szoknom ezt a látványt, ami most fogad. De nem érzem azt, hogy módosítanék, nem érzem azt, hogy változtatni szeretnék

– vallotta be őszintén.

Dallos Bogi gyereke születése óta más szemmel néz a testére: szereti az apró „lenyomatokat”, mert mindegyik egy-egy meghitt emléket idéz.

Szeretem a testemen azt a lenyomatot is, mert emlékeztet egy időszakra. Szeretem azt a testemben, ahogy a férjem szereti azt. Lehet, hogy ez most bulvár mondat, de nem annak szánom

– tette hozzá mosolyogva.

Dallos Bogi Puskás Peti mellett elfogadást és megbecsülést kap (Fotó: Mediaworks Archív)

Hálás férje támogató elfogadásáért

Az énekesnő azt is hangsúlyozta, hogy hatalmas szerencsének tartja, mennyire támogató közeg veszi körül. Dallos Bogi férje, Puskás Peti ugyanis mindig pozitív visszajelzéseket ad neki, ami óriási erőt jelent számára.

Fontos a környezetünk, s hogy milyen visszajelzéseket kapunk onnan. Ha én is állandóan olyat kapnék, hogy valami nem jó, az bennem is elindítana romboló gondolatokat

– magyarázta.

A műsorban arról is beszélt, hogy mostanra sokkal kiegyensúlyozottabb, mint korábban. „Lényegében elfogadtam magam, az arcbőröm is sokkal jobb, mint korábban volt” – árulta el Bogi, aki szerint a harmónia és az önszeretet mindennek az alapja. A fiatal anyuka példája sok nőt inspirálhat: a sztárvilágban is lehet természetesen, boldogan és önazonosan élni – még akkor is, ha a tükör néha új arcot mutat.