Szenzációs bejelentést tett Puskás-Dallos Bogi: érkezik a következő

Csütörtökön útjára indul a szívemnek nagyon kedves, régóta tervezett projekt. Elindul a Lelkizünk podcast. A csodás társaim ebben az egészben Lábas Viki, Gáspár Kata, Rácz-Gyuricza Dóra, egytől egyig különleges, inspiráló, szorgalmas, szórakoztató nők, akikkel hétről hétre kibeszélünk témákat, de persze, lesz egy kis csavar a dologban. Addig is iratkozzatok fel a YouTube-csatornámra, mert oda kerülnek majd fel a részek, illetve Spotin is hallgathatjátok. (Ja, és kövessétek be a Lelkizünk Insta- és TikTok-oldalát, mert oda is jön majd rengeteg extra.) Izgi… Remélem, szuper kis közösségünk alakul majd, és Ti is együtt rezegtek majd velünk és a témákkal